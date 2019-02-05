«Таджикматлубот» заявляет, что предложения узбекских бизнесменов  о развитии приграничной торговли и организации поставок в Таджикистан куриного мяса и яиц рассматривается и изучается.

«Узбекская продукция по себестоимости дешевле, и естественно может снизить цены на рынках Таджикистана на эти товары, вследствие чего местные  производители могут понести убытки», - сказал 5 февраля на пресс-конференции заместитель  председателя правления Союза  потребительских обществ РТ «Таджикматлубот» Хуршед Сангаков.

Он сообщил, что к ним обратился представитель Ассоциации птицеводства Узбекистана.

«Они из Сурхандарьинской области хотят поставить птичье мясо и яйца, - продолжил замглавы «Таджикматлубота». – В определенный срок, чтобы поддержать отечественных птицеводов, мы  воздерживаемся от импорта курятины и яиц из Узбекистана».

По подсчетам Сангакова, у узбекских птицеводов себестоимость продукции ниже, так как они имеют доступ к дешевой кормовой базе.

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«А таджикские птицеводческие фермы могут понести убытки, так как у нас себестоимость этой продукции намного выше», - резюмировал он свой ответ. 

По его мнению, что касается приграничной торговли, то все идет хорошо.

«В Исфаре есть  рынок «Навбахор», который раньше работал  в неделю один раз, торговля не шла, - рассказал Сангаков.  - Хотели даже закрыть его, но восстановление отношений с Узбекистаном вдохнула жизнь в этот рынок. Сегодня этот базар процветает, торговые ряды мы предоставили узбекским торговцам».

По его словам аналогичная ситуация и в Канибадаме и Пенджикенте. Хуршед Сангаков рассказал о переговорах своего ведомства с бизнесменами  из Узбекистана по поводу поставки некоторых продуктов.

«Этот вопрос сейчас изучается со стороны наших отделов. Если сойдемся в ценах и доходах, будем работать», - сказал Сангаков.

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