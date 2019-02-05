«Я не могу сказать, что являлось причиной увольнения бывшего руководства, это было решение главы государства. Однако, критика (со стороны президента Эмомали Рахмона, - прим «АП») относительно проблемных кредитов действительно была», - сказал председатель «Амонатбанка» Сироджиддин Икроми 5 февраля на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.
Он отметил, что существуют кредиты, которые банк не может пока получить обратно, и в этом направлении на данный момент работают соответствующие управления банка.
Он подчеркнул, что одним из должников «Амонатбанка» является государственный авиаперевозчик «Таджик Эйр», который должен банку 45 млн сомони.
«Мы уже обратились с письмом к правительству, этот вопрос находится, как под нашим контролем, так и под контролем правительства и «Таджик Эйра», - сказал глава «Амонатбонка».
Он выразил надежду, что трехсторонними усилиями данный вопрос будет решен, при этом напомнив, что «Таджик Эйр» находится в сложном финансовом положении.
Комментируя свое недавнее назначение на пост главы Сбербанка, Сироджиддин Икроми отметил, что «Амонатбонк» для него является родным банком, где он начал профессиональную деятельность и проработал около 17 лет – с простого сотрудника до заместителя председателя правления.
Экс-глава «Амонатбонка» Рухулло Хакимзода, несмотря на положительные результаты за последние годы, неожиданно для многих был снят с занимаемой должности 18 января этого года.
Его место занял бывший заместитель председателя Национального банка Таджикистана Сироджиддин Икроми, который до этого работал зампредом в «Амонатбанке».
Постановление правительства об увольнении Хакимзода появилось после того, как Эмомали Рахмон подверг его критике в ходе заседания правительства об итогах 2018 года.
Официальных комментариев относительно причин увольнения Хакимзода не последовало. Однако некоторые эксперты полагали, что это могло произойти из-за просроченных кредитов в размере 45 млн. сомони, которые ранее были предоставлены государственному авиаперевозчику «Таджик Эйр».
Рухулло Хакимзода проработал на должности председателя правления «Амонатбанка» с 2015 года.
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gjhkjh.kjhg1 час назад
"«Таджик Эйр» находится в сложном финансовом положении" - а слабо назвать хотя бы одну отрасль или контору которая находится под контролем госаппарата, в этой как-бы стране, находящуюся НЕ в сложном финансовом положении? За исключением семьи и приближённых вассалов конечно.