Спортивные достижения республики в годы СССР и в период независимости сравнил вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта при правительстве Таджикистана, которое состоялось 30 января.

«В качестве примера можно привести то, что если таджикские спортсмены за 70-летний период Советского Союза выиграли всего 133 медали, то за 27 лет независимости завоевали 4602 медали, что в 34,6 раза больше», - отметил вице-премьер.

Отчет заседания опубликован на официальном сайте Комитета молодежи и спорта при Правительстве РТ.

Согласно отчету, в настоящее время в Таджикистане функционируют более 10 тыс. спортивных объектов. Только за последние 2 года в Душанбе было сдано в эксплуатацию более 200 различных спортивных сооружений. По всей республике действуют 140 спортивных школ, в них занимаются около 48 тыс. юных спортсменов в почти 4 тыс. секциях.

Число учеников детско-юношеских спортивных школ возросло на более 2 тыс. человек по сравнению с предыдущим годом. Из общего числа занимающихся почти 5,5 тыс. учащихся составляют девочки.

По словам Азима Иброхима, в 2018 году Таджикистан израсходовал около 2,8 млн сомони для участия таджикских спортсменов в 146 международных соревнованиях, как азиатского, так и мирового масштаба.

В итоге спортсмены республики на этих состязаниях выиграли 467 медалей, в том числе 151 золотую награду. Вице-премьер особо отметил, что 136 медалей были завоеваны в олимпийских видах спорта.

В числе крупнейших достижений 2018 года, Совет назвал выход юношеской сборной Таджикистан по футболу в финальную стадию чемпионата мира, которая осенью пройдет в Перу.

С особым энтузиазмом на заседании отметили поощрение спортсменов и их тренеров, которые отличились на международной арене. Общая сумма премиальных составила 1 млн 949 тыс. 250 сомони.

61 спортсмен получил премии в размерах от 5 до 120 тысяч сомони согласно статусу завоеванных медалей, а их тренеры получили денежные вознаграждения в сумме от 3 до 30 тыс. сомони.

С учетом достижений на международных соревнованиях для поощрения 76 спортсменов из резервного фонда президента выделено 931 тыс. 250 сомони.

«Уверен, что в ответ на заботу президента и правительства страны, таджикские спортсмены продолжат успехи на международной спортивной арене и завоюют путевки на олимпийские игры в Токио в 2020 году», - отметил Азим Иброхим.

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