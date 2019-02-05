В связи с несоблюдением Закона РТ «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» 648 человек были оштрафованы в прошлои году в Таджикистане на общую сумму 3 млн 133 тыс. 450 сомони. Об этом сообщил журналистам 5 февраля председатель Верховного суда РТ Шермухаммад Шохиён.

«За прошедший год было рассмотрено 660 дел об административных правонарушениях, связанных с Законом «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». В результате к 648 лицам был применен штраф на общую сумму 3 млн 133 тыс. 450 сомони», - сообщил на пресс-конференции Шермухаммад Шохиён.

Кроме того, по словам председателя ВС, в 2018 году было рассмотрено 15 тыс. 263 дела об административных правонарушениях в виду несоблюдения Закона РТ «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей».

«По этим делам в отношении 4975 лиц было назначено наказание в виде предупреждения, а в отношении 8543 лиш наложен административный штраф на общую сумму 1 млн 174 тыс. сомони», - сообщил Шермухаммад Шохиён.

Напомним, Закон Таджикистана «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» вступил в силу 8 июня 2007 года.

По замыслу таджикских властей, закон должен был положить конец традиции пышных свадеб и похорон, на которые граждане ежегодно тратили огромные суммы. Закон предусматривает проведение дня рождения только в семейном кругу.

В августе 2017 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон инициировал в закон новую норму, согласно которой члены правительства и другие чиновники за нарушение ими и их детьми требований данного закона будут освобождены от должности.

Наряду с этим, согласно изменениям и дополнениям, внесённым в статью 481 Кодекса об административных правонарушениях страны, усилена ответственность должностных лиц и юридических лиц за несоблюдение требований законодательства Республики Таджикистан об упорядочении традиций, торжеств и обрядов.

Размер штрафа в отношении должностных лиц повышен от 250-270 показателей для расчётов, то есть 25-26 тысяч сомони до 700 показателей для расчетов или 35 тысяч сомони.

Предусмотрена ответственность также за грубое или повторное нарушение порядка проведения торжеств и обрядов: штраф назначается физическим лицам в размере 30 тысяч сомони, должностным лицам в размере 40 тысяч сомони и юридическим лицам в размере 50 тысяч сомони.

Среди нарушителей этого закона оказываются не только рядовые граждане страны, но и известные личности, в том числе и звезды эстрады.

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