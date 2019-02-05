По итогам встречи министры иностранных дел – Сироджиддин Мухриддин и Сергей Лавров рассказали журналистам о подготовке визита президента Таджикистана в Россию, об обсуждении работы ГЭС «Сангтуды-1», миграции и таджикских студентах в России.

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин сообщил журналистам, что в ходе встречи Сергея Лаврова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном были обсуждены актуальные вопросы двухстороннего и многостороннего сотрудничества между Таджикистаном и Россией.

Кроме того, глава таджикского МИД заявил, что на встрече была обсуждена подготовка предстоящего визита Эмомали Рахмона в Россию, который запланирован на 2019 год, и пакета документов для подписания на высшем уровне.

Он также сообщил, что сегодня в Душанбе ими между министерствами иностранных дел Таджикистана и России была подписана программа сотрудничества на предстоящий год.

"Встреча прошла традиционно в дружеской и доверительной атмосфере", - подчеркнул глава МИД РТ.

Он добавил, что на встрече были обсуждены традиционные связи в области политического, экономического, гуманитарного и военного сотрудничества Таджикистана и России. При этом особое внимание было уделено ситуации в соседнем Афганистане.

Лавров же, в свою очередь, сообщил собравшимся журналистам, о своей встрече с таджикским лидером.

«У нас с президентом Эмомали Рахмоном состоялась продолжительная беседа с прицелом на конкретный результат», - заявил он.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что товарооборот между странами увеличился на треть за последний год, и достиг отметки почти в $1 млрд.

По словам Лаврова, в ходе состоявшейся беседы были обсуждены вопросы относительно ГЭС «Сангтуда-1».

«Мы и наши таджикские партнеры заинтересованы в максимальной отдаче, в продолжении эффективной и рентабельной работы «Сангтуды-1», - подчеркнул Лавров.

Он заявил, что российская сторона заинтересована в продолжении сотрудничества в других инвестиционных проектах, в том числе и с сфере гидроэнергетики.

Согласно данным пресс-службы «Сангтудинской ГЭС-1», на начало октября 2018 года таджикский энергохолдинг задолжал компании 1 млрд. 29 млн. сомони ($110 млн.). Размер долга в течение девяти месяцев этого года вырос почти на 234 млн. сомони (около $25 млн.).

Также Лавров отметил, что в ходе беседы состоялось обсуждение гуманитарного сотрудничества, в том числе и проекта по отправке российских учителей в Таджикистан.

По его словам, завершается подготовка пакета документов, после чего российская сторона может приступить к строительству пяти российских школы на территории Таджикистана.

«На сегодняшний день 28 тысяч студентов из Таджикистана учатся в российских вузах, 8 тысяч из них – в филиалах российских вузов, которые работают на территории республики», - сказал Лавров.

Кроме того, были обсуждены вопросы миграции, отметил российский министр:

«С таджикской стороной были обговорены вопросы об организационном наборе мигрантов для работы в России, об их пенсионном обеспечении». Для таджикских мигрантов предусмотрены весьма и весьма широкие преференции», - заявил Лавров.

Также министр отметил, что российская сторона уже приступила к переоснащению вооруженных сил Таджикистана, в том числе и в контексте поступающих угроз из Афганистана.

«Мы немало высказали интересных идей сотрудничества с Центральной Азией. <…> В целом мы хорошо поработали», - заключил Лавров, и пригласил своего коллегу Сироджиддина Мухриддина совершить ответный визит в Россию.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.