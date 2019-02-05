Туркменистан в очередной раз ограничил проезд автомашин с таджикскими грузами через свою территорию. Водители грузовиков уже несколько дней ждут разрешения ситуации по обе стороны туркменской границы.

«Мы собирались переходить турецко-иранскую границу, чтобы дальше двигаться через территорию Туркменистана в сторону Таджикистана. Но нам сказали, что машины с таджикскими грузами не пропускают на туркменскую территорию. Таким образом, мы решили подождать разрешения ситуации на территории Турции», - сообщил «АП» по телефону водитель одного из грузовиков.

По его словам, многие фуры с таджикскими грузами застряли на иранско-туркменской границе, многие - на узбекско-туркменской, а некоторые – на территории Туркменистана.

Глава одной таджикской компании по международным перевозкам грузов на условиях анонимности подтвердил "АП", что грузы, предназначенные Таджикистану или экспортированные из Таджикистана, уже несколько суток не пропускаются на территорию Туркменистана. При этом, отметил он, туркменские таможенники не объясняют причину своих действий.

Компании по перевозкам грузов обратились к министерству транспорта Таджикистана, чтобы оно поспособствовало разрешению создавшейся проблемы.

Между тем, в Минтрансе РТ «АП» сказали, что занимаются решением этого вопроса посредством внешнеполитического ведомства республики.

В транспортном ведомстве отметили, что руководство таджикского МИД уже обратилось по этому поводу к своим туркменским коллегам, которые заверили, что выяснят проблему и ответят в самое ближайшее время.

Напомним, проблема с пересечением туркменской территории грузовиками с таджикскими грузами возникла также в сентябре прошлого года: водителям фур в течение месяца пришлось стоять на ирано-туркменской и туркменско-узбекской границе.

Минтранс Таджикистана рекомендовал тогда водителям грузовиков воспользоваться территорией Азербайджана. Предлагалось доехать до города Баку, а оттуда через Каспий на пароме до казахского порта Актау. Далее советовалось передвигаться по территории Казахстана и Узбекистана до Таджикистана. Многие водители последовали этим советам, несмотря на большие материальные и моральные затраты.

Некоторые эксперты тогда связывали создавшуюся ситуацию с заявлением руководства Таджикистана о предпочтениях относительно использования в дальнейшем для транзитов своих грузов территории Узбекистана. Это, по мнению экспертов, могло не понравиться туркменским властям. Машины с таджикскими грузами стали пропускать только в начале октября прошлого года, однако о причинах задержания транспорта на границе Туркменистана так и не сообщалось.

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