Обильный снегопад стал причиной закрытия движения автотранспорта на дороге Душанбе-Худжанд, сообщили «АП» в пресс-службе филиала компания IRS, обслуживающей автодорогу Душанбе-Худжанд-Чанак.

В связи со сходом снежных лавин, особенно с 47 по 81 км автодороги, трасса закрыта. «На данном участке со вчерашнего дня сошли свыше 10 снежных лавин», - сообщили в пресс-службе.

Снегопад на отдельных участках автодороги продолжается, и вероятность схода новых снежных лавин сохраняется. На месте работает специальная дорожная техника.

«Решение о временном запрете движения автотранспорта по данной автодороге принимает специальный штаб, в который входят представители компании IRS, министерства транспорта, МВД, Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне», - отметили в пресс-службе.

Когда будет восстановлено движение автотранспорта на трассе пока неизвестно.

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