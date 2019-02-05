Наблюдатели от Таджикистана на сегодняшний день не получили приглашения на выборы президента Украины, которые намечены на 31 марта.
Источник в Центризбиркоме республики сообщил «АП», что обычно постсоветские республики на выборах главы государства и парламента своих стран за два месяца направляют приглашения представителям ближнего зарубежья.
Между тем, как сообщил «АП» пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Мухаммадато Султонов, депутаты нижней палаты парламента республики также не получили приглашения Киева быть наблюдателями на выборах главы Украины.
28 человек официально зарегистрированы кандидатами в президенты в ЦИК Украины: 3 февраля ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты. За этот период заявки подали 89 человек: 50 из которых уже рассмотрены, из них 28 зарегистрировано, 22-м отказано в виду отсутствия внесения залога в размере 2,5 млн. грн.).
Еще в Центризбиркоме находится 39 пакетов документов, ожидающих решения, из них всего 5 претендентов внесли залог.
Точная дата выборов Президента Украины — 31 марта 2019 года. До этого момента кандидаты на пост главы страны имеют возможность продемонстрировать свои политические программы, дабы ознакомить украинцев с первостепенными задачами, которыми они планируют заниматься за время своего президентского правления.
Среди кандидатов в президенты Украины числятся действующий президент Петр Порошенко, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.
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