Реализуя реформы, которые позволят создать современную систему обеспеченных транзакций, включенные в комплекс из девяти законов, Таджикистан становится лидером среди стран бывшего Советского Союза, во внедрении функционального подхода к обеспеченным сделкам, поприветствовал официальный запуск Реестра залогового имущества в республике постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане Ян-Питер Олтерс.
Минюст РТ активизировал Единый государственный реестр залоговых обязательств на соответствующем интернет-сайте по адресу fehrist.tj.
Ян-Питер Олтерс подчеркивает, что через применение операционных, а не правовых принципов, банкам будет оказано содействие в отчуждении залогов, и фирмы получат преимущество благодаря возможности расширить типы движимых активов, которые они могут использовать в качестве залогового обеспечения.
«Как таковая, эта реформа представляет собой важнейший структурный элемент в работе по расширению возможностей заимствования для малых и средних предприятий, сокращению скрытой надбавки за риски, которую банки должны начислять на кредиты, и инициированию круга благоприятных возможностей для снижения рисков, расширения доступа к кредитам, увеличения инвестиций, ускорения темпов инноваций, более высокой прибыли (после вычета налогов) и увеличения депозитной базы, более низких процентных ставок, увеличения предложения кредитов в экономике», - отмечает Олтерс.
Он считает, что Таджикистан предпринял важный шаг в направлении предоставления банкам и фирмам среды, стимулирующей инвестиции, инновации и создание рабочих мест.
Единый государственный реестр залоговых обязательств - информационная база данных залоговых обязательств, которая создается и ведется в соответствующих органах юстиции по регистрации договоров залога.
Для получения доступа к поиску данных, желающие должны зарегистрироваться на вышеуказанном сайте.
Данная система создана и используется в соответствии с законом «О залоге движимого имущества» в новой редакции и Порядке регистрации залогов и ведения единого государственного реестра залоговых обязательств.
Принятый в начале этого года закон «О залоге движимого имущества» в новой редакции разработан при содействии Группы Всемирного банка.
Новый закон позволит малым и средним предприятиям страны предоставить банкам в качества залогового обеспечения движимое имущество, наряду с недвижимым имуществом.
Порядок регистрации залогов и ведение Единого государственного реестра залоговых обязательств действует в Таджикистане с 2015 года.
Теперь же, после принятия закона в новой редакции, регистрация залогов и ведения реестра осуществляется через Интернет-сети, что позволяет каждому получить желаемые сведения.
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