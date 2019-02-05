Сотрудники Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана провели спецоперацию по задержанию распространителей синтетических наркотиков в Душанбе.
Пресс-служба антинаркотического ведомства РТ сообщает, что наркополицейские провели контрольную закупку пяти таблеток наркотического вещества MDMA у жителя столицы Кудратулло Хукматова. Он был задержан.
Далее при проведении оперативно-розыскных мероприятий на улице Возех города Душанбе был задержан гражданин Илхом Разоков. При личном обыске у него было обнаружено и изъято 20 таблеток указанного вещества. Было установлено, что Разоков приобрёл наркотические таблетки у Кудратулло Хукматова.
«Уже при обыске места жительства К. Хукматова, в доме на улице Шарапова, в шкафу в спальне было обнаружено и изъято 416 наркосодержащих таблеток. Кроме того, в доме было изъято 6 кг 409 граммов опия. В целом у задержанных было изъято 441 таблетка и 6 кг 409,6 гр опия», - сообщает АКН.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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