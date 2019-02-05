Два гражданина Таджикистана госпитализированы накануне в клиническую больницу №2 города Москва с симптомами, схожими с корью, сообщил «АП» пресс-секретарь представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России по миграции Иброхим Ахмадов.

По его словам, 4 февраля в представительство поступила информация о массовой госпитализации мигрантов, у которых врачи подозревают корь. Всего в Московскую клиническую больницу №2 было госпитализировано 23 трудовых мигранта, двое из них - таджики.

«С целью выяснения всех обстоятельств случившегося, сотрудники представительства миграционной службы РТ выехали в больницу№2 и в ходе беседы с заместителем главврача по медицинской части ИКБ№2 Натальей Цветковой выяснилось, что из общежития строителей, расположенного по улице Машиностроительная, были доставлены 23 трудовых мигранта, работающих в ООО «Ант-Япы». Двое из них являются гражданами Республики Таджикистан», – отметил Иброхим Ахмадов.

По его словам, сотрудники представительства провели телефонную беседу с госпитализированными гражданами Таджикистана. Они заверили, что получают необходимую медицинскую помощь и чувствуют себя нормально.

По требованиям профилактики кори, пациенты остаются на карантине до установления точного диагноза. Обычно этот период составляет 3 дня.

В Москве зафиксирована вспышка заболеваний кори. И хотя значение пострадавших от недуга далека до отметки, позволяющей устанавливать статус «эпидемия», в некоторых учебных учреждениях Москвы ввели карантин.

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