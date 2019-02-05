Фото с семейного торжества певицы Фарзоны Хуршед в 2015 году облетели тогда все соцсети

За почти двенадцать лет существования закона Таджикистана «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» об него «споткнулось» немало звезд таджикской эстрады. Крайней, и, судя по всему, далеко не последней стала Фируза Хафизова, которую за празднование Дня рождения оштрафовали на пять тысяч сомони.

Кто еще из популярных исполнителей платил штраф за нарушение этого закона?

Фируза Хафизова пригласила на день рождения своих коллег, и тем самым нарушила Закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». Она признана виновной в нарушении статьи 8 этого закона, согласно которой граждане могут отмечать день рождения только в кругу семьи, без приглашения друзей или певцов.

Видео с празднования, опубликованное в Instagram певицы, использовалось судом, как доказательство.

За нарушение этой же статьи в 2013 году была оштрафована Сураё Касымова. Тогда певица отметила свой 60-летний юбилей в ресторане «Привал охотника», куда пригласила 60 гостей, за что суд приговорил ее к выплате 4 тысяч сомони.

Сураё Касымова объясняла правоохранителям, что празднование юбилея в ресторане исполнительнице организовали ее дети в качестве подарка, но суд оказался непреклонен.

Зулайхо Махмадшоева

Буквально через год после инцидента с Сураё Касымовой другую таджикскую эстрадную исполнительницу Зулайхо Махмадшоеву оштрафовали на 4,4 тыс. сомони. Штраф тоже был наложен за то, что Зулайхо отметила свой день рождения в душанбинском ресторане «Истравшан».

Кроме исполнительницы тогда было оштрафовано и руководство ресторана, в котором певица отметила свой праздник – оно выплатило 4 тысячи сомони.

Фарзонаи Хуршед

В ноябре 2015 года в историю, связанную с нарушением этого закона, попала уже дочь Сураё Касымовой - Фарзонаи Хуршед и её супруг Фаридуни Хуршед. Звездная семья провела в одном из столичных ресторанов обряд «гахворабандон» для своей дочери Закии.

Поводом для разбирательств послужили видеоролики и фотографии, которые были выложены в социальных сетях гостями мероприятия.

Как потом позже рассказала «АП» сама Фарзона Хуршед, это мероприятие было посвящено не ее дочери, а двум мальчикам из бедной семьи. Но видимо эти доводы оказались неубедительными, потому что в отношении Фаридуна Хуршеда, который брал разрешение на проведение мероприятия на своё имя, было открыто административное дело.

Кадами Курбон

В 2018 году за свою расточительность поплатился и Кадами Курбон. Cуд района Шамсиддин Шохин на юге Таджикистана оштрафовал его на 3 тыс. сомони.

Дело в том, что Кадами Курбон на свадьбе своего сына дал деньги танцовщице, а закон запрещает это делать.

После того, как видео с этим правонарушением было выложено в сеть, на эстрадного исполнителя завели административное дело за нарушение закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов».

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