Более 142 тыс. 800 дел рассмотрено в 2018 году Верховным судом, судами областей и нижестоящими судами Таджикистана, из них 10 645 – уголовных, сообщил журналистам 4 февраля председатель Верховного суда РТ Шермухаммад Шохиён.

Он отметил, что 259 уголовных дел, рассмотренных судами страны в прошлом году, касались создания или участия в экстремистском сообществе. По обвинению в участии граждан Таджикистана в боевых действиях на территории третьих стран рассмотрено 72 уголовных дела, 24 дела были связаны с финансированием терроризма, а 3 уголовных дела носили обвинения по терроризму.

Говоря о применении высшей меры наказания – пожизненного тюремного заключения, глава Верховного суда Таджикистана сообщил, что в 2018 году были вынесены четыре пожизненных приговора. "Лица, которым были вынесены такие приговоры, обвинялись в убийствах и терроризме", – отметил Шохиён.

По его словам, в этот же период были вынесены 11 оправдательных приговоров, из них 3 – частично.

Было отмечено, что в 2018 году судами страны было рассмотрено более 142 тысяч 860 дел. Из них 10 тыс. 645 составляют уголовные дела, 15 тыс. 140 гражданские, 41 тыс. 158 – семейные, а также более 50 тысяч дел об административных правонарушениях и более 16 тысяч – ходатайств и представлений.

"Вызывает тревогу рост преступлений среди несовершеннолетних. Так, в 2018 818 юных граждан совершили преступления, что на 42 человека больше, - рассказал глава Верховного суда.

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