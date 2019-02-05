Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который сегодня находится в Бишкеке, прокомментировал вопрос о возможном открытии второй военной базы на территории Кыргызстана.

«Это не наша инициатива», - заявил Лавров, отвечая на вопрос, заданный ему на встрече со студентами и преподавателями Кыргызско-Российского Славянского университета в Бишкеке. «Готовы обсуждать эту идею», - цитирует Лаврова kg.akipress.org.

Перед визитом Лаврова, новый посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов в интервью ТАСС рассказал про вторую военную базу на юге Кыргызстана. Он отметил, что вопрос открытия второй российской военной базы в Кыргызстане может быть обсужден на мартовской встрече президентов двух стран.

Он тогда заявил, что идет активизация двусторонних отношений между силовыми структурами КР и РФ в борьбе с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими криминальными явлениями. Российская авиабаза в Канте, продолжил он, как авиационный компонент Коллективных сил быстрого развертывания в центральноазиатском регионе (КСБР ЦАР) ОДКБ, является важным стабилизирующим фактором для всей Центральной Азии: «Прежде всего, мы, кыргызстанцы, заинтересованы, чтобы авиабаза находилась на нашей территории, и мы признательны нашему союзнику по ОДКБ — российской стороне, которая вносит весомый вклад в обеспечение безопасности Кыргызстана и региона в целом».

"Именно поэтому мы поддерживаем предложение об укреплении и расширении Объединенной российской авиабазы в Канте. Что касается открытия еще одной российской военной базы на юге Кыргызстана, все знают, какой сложный регион Ферганская долина, частью которой является и юг нашей страны. В регионе существует ряд острых вопросов социально-экономического и демографического характера, это безработица, вопросы доступности образования и медицинского обслуживания, поливного и питьевого водоснабжения, неравномерность плотности населения, нерешенность вопросов границы и другие. На сегодняшний день вызовы в основном проистекают с территории Афганистана, который находится всего лишь около 260 км напрямую к нашим южным границам. Поступают данные о передислокации боевиков ИГИЛ, запрещенной организации в странах ОДКБ, на территорию северных провинций Афганистана из сирийско-иракской зоны. Вероятность их прорыва в соседний Таджикистан и далее на нашу территорию, к нашему сожалению, нарастает", - заявил в интервью дипломат.

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