В Таджикистане, согласно данным Республиканского онкоцентра, ежегодно число заболевших раком растет на 2-2,5 процентов: по состоянию на 2017 год число больных раком в республике составляло 14 тысяч человек.

В Таджикистане первое место по распространенности занимает рак молочной железы, далее идут рак шейки матки, рак желудка, рак кожи, лимфома и рак легких.

По статическим данным, если в 2009 году из 100 тысяч человек 133 были подвержены этой болезни, то уже в 2017 году это число составляло 158 человек.

Из общего числа умерших в стране 13% приходится на больных раком, и эта причина смерти занимает второе место после болезней сердца.

Руководитель Республиканского онкоцентра Зафар Хусейнзода сообщил «АП», что в настоящее время болезнь все больше охватывает молодых людей и причина тому - развитие современной техники и ее широкое использование человеком.

«Электромагнитные волны от современной техники наносят большой вред здоровью человека», - отмечает он.

«Лечение рака возможно в случае своевременного обращения в первой стадии заболевания. Если человек обращается на ранней стадии и проходит все необходимые процедуры, возможность излечения равна 90%. Если болезнь переходит во вторую стадию, возможность лечение уже снижается до 30-40%», - говорит Хусейнзода.

По словам Зафара Хусейнзода, в этой сфере имеются финансовые проблемы, которые ждут своего решения.

«Онкология должна всесторонне финансироваться. Хотя сегодня в республике действуют республиканский центр, 4 областных центра, 75 кабинетов по лечению рака во всей стране, но их работа должна быть поставлена на постоянной основе, так как судьба многих больных раком зависит от своевременной и качественной диагностики», - добавил он.

Рак – вторая по частоте причина смерти в мире: в прошлом году от онкологических заболеваний скончались 9,6 млн человек. Чуть менее четверти всех летальных исходов связано с курением. Об этом напоминает ВОЗ в Всемирный день борьбы против рака, который отмечают 4 февраля. К этой дате приурочен и выпуск обновленных рекомендаций по обезболиванию при онкологических болезнях, говорится на сайте ООН.

Здоровый образ жизни помогает избежать многих форм рака

Среди ведущих факторов риска - ожирение, малоподвижный образ жизни, потребление алкоголя и недостаток фруктов и овощей в рационе.

В странах с низким и средним уровнем дохода четверть всех случаев онкологических заболеваний связана также с инфекцией – гепатитом и вирусом папилломы человека. Первое место по распространенности во всем мире занимает рак легких, затем следуют рак грудной железы, кишечника, простаты, кожи и желудка.

Онкологические заболевания ежегодно причиняют экономике ущерб в 1,16 триллиона долларов.



В ВОЗ подчеркивают, что до половины раковых заболеваний можно избежать, если вести здоровый образ жизни – отказаться от курения, правильно питаться и не пренебрегать прививками против канцерогенных инфекций. Всем известно, что, если онкологическое заболевание выявить на ранней стадии, его зачастую можно вылечить. Поэтому очень важно придерживаться рекомендаций по профилактическому обследованию.

ВОЗ: онкологические больные не должны страдать от боли



Боль сопровождает раковые заболевания в 55 процентах случаев. На поздних стадиях заболевания боль отмечается у 66 процентов пациентов. Всемирная организация здравоохранения выпустила обновленные рекомендации о том, как облегчить страдания раковых больных и улучшить качество их жизни.



В частности, в ВОЗ предлагают руководствоваться трехступенчатой схемой применения болеутоляющих препаратов, включая наркотические, ненаркотические и вспомогательные препараты.

Для повышения эффективности лечения эксперты рекомендуют принимать препараты регулярно, а не по требованию пациента, а дозы назначать индивидуально. В список вспомогательных препаратов включены стероиды, антидепрессанты и противосудорожные средства.

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