"Узбекистон хаво йуллари" запустила акцию по снижению стоимости билетов по маршруту "Ташкент – Москва", сообщает Podrobno.uz.

Стоимость авиабилетов снижена по самым дешевым классам бронирования (O, S, U и L) на период с 4 февраля по 31 марта. В результате, цена авиабилетов в одну сторону по маршруту "Москва-Ташкент" начинается от 100 евро и от 200 евро - в обе стороны.

Рейсы из Москвы в Ташкент и обратно выполняются ежедневно три раза в день.

Приобрести авиабилеты Uzbekistan Airways можно на сайте book.uzairways.com и в офисах продаж билетов авиакомпании. Также на сайте Uzbekistan Airways имеется возможность предварительного выбора и бронирования мест в салонах воздушных судов авиакомпании, где доступны как платные, так и бесплатные места.

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