Почти год назад движение транспорта по кольцевой дороге в районе Караболо из-за строительства трехуровневой эстакады было закрыто. Объездную дорогу пустили через частный сектор – поселок Навобод. Теперь жители этого посёлка выходят из дворов собственных домов и тут же оказываются на оживленной, скоростной трассе. «Здесь каждый день происходят аварии», - признаются они.
Жители посёлка признаются, что устали жить в постоянном страхе за свою жизнь, и особенно за жизнь своих детей.
Узкие улочки мимо их домов почти год назад стали объездной дорогой, по которой сутками проходит неиссякаемый автомобильный поток. Большинство водителей чувствуют себя на этих узких улочках, у жилых домов так, будто едут по скоростной трассе, из-за чего здесь нередко происходят аварии.
Горожане жаловались на эти неудобства в мэрию Душанбе, после чего руководство дало указание соответствующим организациям принять все меры для завершения строительства эстакады раньше срока - к концу нынешнего года. У жителей появилась надежда на то, что их мучения закончатся. Однако до конца года нужно еще дожить. И это не образное выражение.
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Mino6 часов назад
Терпите, в следующей жизни всё наладится. У нас в 102 мкрне такая же ситуация. Выходишь на улицу сплошной стресс. Зачем надо было сразу все дороги ремонтировать?
gharib7 часов назад
Не переживайте, скоро частный сектор вообще снесут.