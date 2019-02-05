В Агентстве «Таджикстандарт» в этом году заработает новая лаборатория, которая будет проверять электронные электро- и водосчётчики с помощью нового современного оборудования, сообщил журналистам начальник Управления метрологического обеспечения, мер веса и аккредитации "Таджикстандарта" Джурахон Рахимзода.

Он подчеркнул, что согласно закону "О защите прав потребителей", представление на проверку электросчетчиков в "Таджикстандарт" - это обязанность "Барки точик", водосчетчиков - предприятий по обеспечению питьевой воды.

Население, по его словам, самостоятельно ходить проверять свои приборы не обязано. "В реальности, сами потребители за свои деньги устанавливают счётчики, в том числе сами несут их в лаборатории «Таджикстандарта», что является нарушением закона. Только в случае, когда абонент сам виноват в выходе из строя прибора, или хочет убедиться в исправности счётчиков, то может обратиться в Агентство", - уточнил он.

Рахимзода напомнил о статье 6 «Качество и количество товара (работы, услуги)» Закона РТ «О защите прав потребителей»:

«Учет действительно полученного потребителем товара (работы, услуги), обеспечивается продавцом (изготовителем, исполнителем) по показаниям весов, приборов, инструментов, счетчиков и других мерительных устройств, поверенных и клейменных государственными органами по стандартизации и метрологии. Перечисленные и другие мерительные приборы индивидуального учета количества полученных потребителем товаров (работ, услуг) являются собственностью продавца (изготовителя, исполнителя) и им обслуживаются».

Согласно отчету «Таджикстандарта» за 2018 год, в метрологических лабораториях Агентства прошли государственную проверку 739 992 единицы средств измерений, из них более 15 тыс. оказались нерабочими.

Кроме того, около 275 тыс. средств измерений были проверены на соответствие стандартам, около 128 тыс. из них составили электросчетчики, более 26 тыс. – водосчетчики.

Надо отметить, что одним из факторов качественной деятельности лабораторий по поверке средств измерений является внедрение требований международного стандарта ИСО/МЭК 17025-2009 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий" в их деятельности.

Новая испытательная лаборатория «Таджикстандарта», которая в эти дни проходит аккредитацию, призвана обеспечить эту задачу.

«Новая лаборатория позволяет качественно провести проверку электронных электросчётчиков, а также есть приборы, с помощью которых можно проверять их на месте. Теперь у абонентов будет возможность не приносить счётчики в лаборатории «Таджикстандарта», а позвать сотрудников, чтобы он произвел проверку прямо дома», - сказал один из сотрудников лаборатории.

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