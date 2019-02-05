Встречи с предпринимателями и широкая разъяснительная работа по соблюдению прав потребителей дали положительный результат: в 2018 году участились случаи обращения компаний, которые реализуют товары народного потребления, по поводу изъятия у них испорченной продукции.

Об этом на пресс-конференции 4 февраля сказал директор Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции Таджикистана Кудрат Давлатзода.

«Это хорошая инициатива», - сказал глава «Таджикстандарта».

По его информации, более 19 тыс. литров напитка «Амазон» (ООО «Амазон»), около 14 тонн продуктов (шоколад, сыр, мороженое, ООО «Рушон»), более 1,5 тонн продукции ООО «АВФ», 6,8 тонн продуктов ООО «Реал Трейдинг», более 4 тонн продуктов ОАО «Фаровон», свыше 16 тыс. штук парфюмерных изделий фирмы «Фаберлик» были изъяты из оборота по запросу самих этих компаний.

«А в отношении недобросовестных компаний, которые хотели реализовать испорченную продукцию населению, были приняты меры и они были оштрафованы на общую сумму в 1,5 млн сомони, что на 165 170 сомони больше, чем за предыдущий год», - сказал он.

По его словам, всего более 3 тыс. тонн продовольственных товаров, не соответствующих стандарту или вовсе просроченных и испорченных, изъяли в 2018 году из продажи сотрудники «Таджикстандарта».

Большую часть изъятой продукции составляют мясопродукты (боле 1,3 тыс. тонн) и спиртные напитки (около 205 тыс. литров).

Среди продуктов, признанных не соответствующими стандартам, перечислены также макаронные изделия, растительное масло, неалкогольные напитки, кондитерские изделия, китайские конфеты, консервы, чай, какао, молочная продукция и яйца.

«Часть этой продукции признана некачественной, а другая – не соответствовавшей стандартам маркировки», - сообщил Кудрат Давлатзода.

Кроме того, в 2018 году существенно выросло число бракованных детских игрушек, поставляемых, в основном, из Китая. За этот период Агентство изъяло из продажи около 83 тыс. детских игрушек, что на 77 тыс. больше чем в 2017 году (тогда было изъято всего 6 тыс. штук).

По словам директора Агентства, эти игрушки не соответствуют техническому регламенту о безопасности, принятому для защиты здоровья детей.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.