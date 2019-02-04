Шесть человек погибли и семеро получили ранения во время строительства объектов Рогунской ГЭС в прошлом году.
Человеческие жертвы на главной стройке Таджикистана произошли в результате 11 несчастных случаев, сообщил начальник Службы по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при правительстве РТ Санъат Рахим 4 февраля на пресс-конференции.
Он отметил, что среди пострадавших числятся два гражданина Китая, все погибшие являются гражданами Таджикистана.
По словам главы Службы, несчастные случаи на Рогуне произошли по различным причинам, основным из которых он назвал несоблюдение элементарных требований техники безопасности.
В частности, сказал он, граждане Китая не соблюдали требований техники безопасности по использованию взрывчатых веществ при взрывных работах.
В целом, подчеркнул Санъат Рахим, в прошлом году на предприятиях, организациях и различных строящихся объектах произошло 31 несчастный случай, которые унесли жизни 20 человек.
«Еще 20 человек получили ранения различной степени», - добавил он.
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