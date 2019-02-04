В честь очередной годовщины образования Вооруженных сил Таджикистана во всех городах страны пройдут праздничные мероприятия. В столичных парках будут организованы концерты с участием творческих коллективов оборонного ведомства - перед зрителями выступят ансамбли песни и пляски, военные музыканты. Военного парада не будет.
Планируется, что в преддверии праздника в столичном Парке Победы от имени президента Таджикистана Эмомали Рахмона и министра обороны республики Шерали Мирзо состоится возложение венков к памятнику воинской славы, сообщили «АП» в Минобороны.
В самом оборонном ведомстве состоится торжественное собрание с участием представителей центрального аппарата, Генерального штаба и военнослужащих, на котором солдаты и офицеры, отличившиеся образцовым исполнением служебных обязанностей, высокими показателями в боевой и общественно-государственной подготовке, внёсшие вклад в дело укрепления Вооружённых сил страны, будут поощрены наградами и грамотами.
В этот же день во всех войсковых соединениях, частях и гарнизонах состоится торжественное построение, пройдут различные культурные и спортивные мероприятия.
23 февраля отмечается в Таджикистане, как День создания Вооруженных сил РТ с 1993 года. В настоящее время таджикская армия состоит из трех видов войск – военно-воздушных сил, противовоздушной обороны, сухопутных и мобильных войск.
23 февраля в Таджикистане рабочий день.
По плану правительства и военного ведомства страны, грандиозный военный парад с участием всех родов войск Вооруженных сил и силовых структур страны состоится в сентябре 2021 года, когда страна будет отмечать 30-ю годовщину государственной независимости.
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