Правительство Таджикистана разработало и направило в парламент республики проект закона о внесении изменений и дополнений Закон «Об иных обязательных платежах в бюджет».

Согласно предложенным поправкам впредь строительные компании, которые занимаются строительством жилья и торговых точек на территории Душанбе, за получение разрешения городских властей будут платить сбор, ставки которого утвердит правительство страны.

На сегодняшний день компании, которые занимаются строительством жилья и торговых точек, такой сбор не платили.

Средства будут перечислены на специальный счет городских властей, которое для этих целей откроет Минфин Таджикистана.

От уплаты такого сбора освобождаются бюджетные организации республики.

Согласно Закону «Об иных обязательных платежах в бюджет» к таким платежам на сегодняшний день относятся:

- сбор за государственную регистрацию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств;

- сбор за государственную регистрацию гражданских воздушных судов;

- сбор за государственную регистрацию аэродромов и аэропортов;

- сбор за государственную регистрацию лекарственных средств;

- сбор за проезд иностранных автотранспортных средств по территории Республики Таджикистан;

- сбор за выдачу разрешения на использование радиочастотного спектра;

- консульский сбор;

- сбор за проставление апостиля.

- сбор за выдачу паспорта гражданина Республики Таджикистан;

- лицензионный сбор;

- плата за использование радиочастотного спектра;

- плата за действия, связанные с правовой охраной объектов промышленной собственности;

- плата за выдачу разрешительных документов (строительство жилья сюда не входило)

- плата за загрязнение окружающей природной среды и другие виды вредного воздействия на неё;

- плата за пользование объектами животного мира;

- плата за лесные пользования;

- плата за пользование объектами растительного мира;

- плата за выдачу разрешения на эксплуатацию транспортных средств с тонированными стеклами;

- плата с чистой прибыли;

- плата за обязательное страхование;

- плата за акцизные марки;

- плата за предоставление сертификатов органами стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции;

- плата за выполненные работ но выдаче свидетельства для импорта сжиженного углеводородного газа;

- плата в счет судебных штрафов и иных штрафов и взысканий, применяемых другими государственными органами;

- плата за счет специальных средств бюджетных организаций и учреждений;

- сбор за действия государственной автомобильной инспекции;

- сбор за действия государственной инспекции сельхозтехники;

- сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- сбор за государственную регистрацию речных маломерных судов;

- плата за размещение наружной рекламы.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.