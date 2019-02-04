09:38, сегодня Автор: Мавлюда Рафиева, специально для Asia-Plus

В течение 2018 года в отношении врачей в Согдийской области возбуждено 19 уголовных дел.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления здравоохранения области Фаррух Максудзода.

Глава управления облздрава отметил, в 70% врачи обвиняются в получении взяток.

Также в числе правонарушений со стороны медработников ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей.

На сегодня на территории области население обслуживают более 5 тыс. врачей и более 16,5 тыс. медработников средней специальности.

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