Запланированы его переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном и министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином.

В рамках визита планируется подписание Программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами России и Таджикистана на 2019 год, сообщает официальный сайт МИД России.

«В ходе предстоящих встреч предполагается обсудить график двусторонних контактов на высшем уровне в 2019 г., актуальные вопросы двусторонних отношений, перспективы сотрудничества Москвы и Душанбе в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Состоится обмен мнениями по вопросам международной и региональной повесток дня, представляющим взаимный интерес», - говорится в публикации.

Также будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления российско-таджикских связей в рамках многосторонних структур – СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН, ОБСЕ и др.

В информации отмечается, что Россия высоко ценит поддержку Таджикистана и отвечает взаимностью в плодотворном сотрудничестве на различных международных площадках.

По данным МИД РФ, между странами динамично развивается торгово-экономическая и инвестиционная кооперация, реализовываются крупные совместные проекты в различных областях.

Россия сохраняет статус ведущего экономического партнёра Таджикистана с накопленным объёмом инвестиций в экономику страны в размере $1,6 млрд. Товарооборот в 2017 году вырос на 4,3%, до $717,5 млн, а по итогам 2018 года и вовсе показал впечатляющие темпы роста в 28%, вплотную приблизившись к $1 млрд.

В Таджикистане действуют более 300 предприятий с российским капиталом.

Самый крупный российский инвестиционный проект в республике – Сангтудинская ГЭС-1. Станция обеспечивает порядка 10% выработки всей электроэнергии Таджикистана.

Надёжным «щитом» на пути распространения экстремизма, терроризма и незаконного наркотрафика служит 201-я российская военная база, которая по праву воспринимается и в России, и в Таджикистане как прочный гарант безопасности и ключевой фактор обеспечения стабильности в Центрально-Азиатском регионе, говорится в сообщении.

Также отмечено развитие сотрудничества в миграционной сфере и в области образования.

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