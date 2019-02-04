Решением суда столичного района И. Сомони известная таджикская эстрадная певица Фируза Хафизова, пригласившая на день рождения несколько коллег, оштрафована на 5 тысяч сомони.

Об этом вечером 3 февраля сообщили в информационной программе «Ахбор» на гостелеканале «Тоджикистон».

Она признана виновной в нарушении статьи 8 «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», согласно которой граждане могут отметить день рождения только в кругу семьи, без приглашения друзей или певцов. Видео с празднования, опубликованное в Instagram певицы, использовалось судом как доказательство.

Закон Таджикистана «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» вступил в силу 8 июня 2007 года и был ужесточен в конце августа 2017 году.

По замыслу таджикских властей, закон должен был положить конец традиции пышных свадеб и похорон, на которые граждане ежегодно тратили огромные суммы. Закон предусматривает проведения дня рождения только в семейном кругу.

В августе 2017 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон инициировал в закон новую норму, согласно которой члены правительства и другие чиновники за нарушение ими и их детьми требований данного закона будут освобождены от должности.

Наряду с этим, согласно изменениям и дополнениям, внесённым в статью 481 Кодекса об административных правонарушениях страны, усилена ответственность должностных лиц и юридических лиц за несоблюдение требований законодательств Республики Таджикистан об упорядочении традиций, торжеств и обрядов. Размер штрафа в отношении должностных лиц повышен от 250-270 показателей для расчётов, то есть 25-26 тысяч сомони до 700 показателей для расчетов или 35 тысяч сомони.

Предусмотрена ответственность также за грубое или повторное нарушение порядка проведения традиции, торжества и обряда: штраф назначается физическим лицам в размере 30 тысяч сомони, должностным лицам в размере 40 тысяч сомони и юридическим лицам в размере 50 тысяч сомони.

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