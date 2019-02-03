В прошлом году в таджикском Национальном научном центре трансплантации органов и тканей человека было проведено 142 операции по пересадке почки, печени и костного мозга. Среди пациентов были более 80 иностранцев.

Больше всего в центр обращаются граждане Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Афганистана и даже России, Израиля и США, где уровень и качество трансплантологии самое высокое.

Пока в Таджикистане в качестве доноров выступают исключительно родственники. В ближайшем будущем таджикские врачи намерены получить разрешение и на трансплантацию трупных органов. Тогда, уверены они, желающих пациентов из-за рубежа станет намного больше.

В чем преимущество таджикской трансплантологии, узнайте в нашем сюжете.

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