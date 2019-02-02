Новая Стратегия ЕС по Центральной Азии будет представлена 15 мая. Об этом в ходе своего выступления на 16-м заседании Комитета парламентского сотрудничества «РК – ЕС» заявил руководитель управления по Центральной Азии Европейской дипломатической службы Борис Ярошевич, сообщает «Казинфом».

«В стратегии основными будут два раздела. Первый будет связан с устойчивостью. Туда войдут темы, связанные с верховенством закона, вопросы безопасности, защиты окружающей среды, изменения климата, образования и молодежи. Второй блок будет связан с процветанием и благосостоянием в Центральной Азии. В основном он будет сосредоточен на реформах, развитии частного бизнеса и взаимосвязанности (Европы и Азии)», – сказал он.

По словам дипломата, этот документ охватит десятилетний период и поможет определить программы сотрудничества в регионе.

«Вопросы прав человека, конечно, будут иметь большое значение, – подчеркнул спикер. – Мы собираемся опубликовать эту стратегию 15 мая».

По его словам, после публикации страны-члены ЕС должны будут одобрить документ в июне.

"В начале июля у нас будет очередная встреча между госпожой Федерикой Могерини и министрами иностранных дел Центральной Азии, где эта стратегия будет официально представлена и обсуждена», – отметил Ярошевич.

Основная цель новой стратегии, по его словам, заключается в углублении партнерства ЕС со странами региона, учитывая произошедшие изменения за последнее время.

«Первая стратегия была представлена в 2007 году, но сейчас многое изменилось в Центральной Азии. Мы это учитываем в своем документе. Акцент будет сделан на многосторонние отношения. Есть общие задачи в Центральной Азии, которые лучше решаются на региональном уровне», – поделился он.

В ЕС считают, что многие важные вопросы в Центральной Азии, такие как управление границами, борьба с наркотрафиком и регулирование водных ресурсов, более эффективно решать на межрегиональном уровне.

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