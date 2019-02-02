В Абу-Даби (ОАЭ) состоялся финал азиатского первенства, в котором встречались команды Японии и Катара. Победу на этой встрече одержали футболисты Катара, впервые в своей истории завоевавшие Кубок Азии.

Сборная Катара уверенно обыграла Японию, которая является абсолютным рекордсменом по количеству побед в Кубке Азии - 4. Для катарцев данный финал и вовсе стал первым.

Футболисты Катара, ведомые известным испанским специалистом Феликсом Санчесом, весь турнир провели великолепно, выиграв семь матчей из семи с общей разницей мячей 19:1.

В финале «бордовые» по делу обыграли Японию. Они блистательно провели первый тайм, не позволив статусному сопернику создать ни одного опасного момента возле собственных ворот. Сами же катарцы отметились двумя невероятными по красоте забитыми мячами. Счёт открыл ударом через себя Алмоэз Али. Для двадцатидвухлетнего форварда этот забитый мяч стал девятым на этом Кубке, и он превзошёл достижение иранца Али Дайи по голам за отдельно взятый турнир. А чуть позже эффектным результативным дальним выстрелом отметился Абдулазиз Хатем.

Фото: Sports.ru

«Самураи» проснулись уже после перерыва. У них получилось организовать интенсивный натиск на ворота противника, увенчавшийся результативным ударом Такуми Минамино в середине второй сорокапятиминутки. Для Катара этот пропущенный мяч оказался первым и единственным на турнире.

Но уже на 82-й минуте случился ключевой момент матча - Мая Йосида сыграл рукой в штрафной площади своей сборной и узбекский арбитр Равшан Ирматов, после просмотра VAR назначил 11-метровый. Акрам Афиф послал мяч в левый нижний угол ворот и довел счет встречи до 1:3.

В остальное время матча японские футболисты пытались как-то изменить результат встречи, но катарцы спокойно довели игру до победы.

Фото: Sports.ru

Сборная Катара сотворила историю, ведь их страна впервые стала обладателям Кубка Азии.

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