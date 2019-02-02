Как бы выглядели знаменитые советские душанбинки, если бы следовали современным бьюти трендам.
Сегодня все хотят изящные носы, выдающиеся скулы, придающие эффектность лицу, пухлые чувственные губы. А некоторые даже создают эффект худого лица при помощи филеров.
Мы изобразили культовых бьюти-икон прошлого в роли современных див Instagram.
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