Как бы выглядели знаменитые советские душанбинки, если бы следовали современным бьюти трендам.

Сегодня все хотят изящные носы, выдающиеся скулы, придающие эффектность лицу, пухлые чувственные губы. А некоторые даже создают эффект худого лица при помощи филеров.

Мы изобразили культовых бьюти-икон прошлого в роли современных див Instagram.

Диктор таджикского ТВ Александра Леонова 1 /5

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