Нагота в советском кино - явление довольно распространенное. Многие режиссеры использовали трюки с красивыми обнаженными девушками, мелькающими в эпизодах, чтобы добавить своему шедевру пикантности.

Но что касается кыргызского кино, то тут все было гораздо строже. И режиссеры долго думали, прежде чем использовать в своих картинах обнаженку.

Фотограф «Кыргызфильма» Александр Федоров в интервью Kaktus.media рассказал, как снимались сцены с обнаженными девушками в кыргызском кино.

«Восхождение на Фудзияму», 1988 год

Во время съемок фильма «Восхождение на Фудзияму» ассистенту режиссера было поручено отобрать девушку-кыргызку с большой красивой грудью. Для какого именно эпизода, никто не знал.

На кастинг в то время пришло 10-15 девушек, которые должны были обнажить грудь. А ассистенты режиссера и фотограф должны были рассмотреть их всех с разных ракурсов и отобрать лучших. В итоге отобрали двух девушек, которые показались нам наиболее подходящими.

Затем уже сам режиссер Болот Шамшиев рассматривал их грудь и выбирал самую подходящую.

Вся съемочная группа была заинтригована, что за сцену задумал режиссер, для которой нужна красивая грудь. Каково же было наше удивление, когда большегрудую красавицу измазали грязью, одели в лохмотья и заставили тянуть плуг.

Грудь была видна совсем чуть-чуть из-под разорванной ткани ее платья. Кстати, на съемках этого эпизода присутствовал Чингиз Айтматов.

Фото: Александр Федоров

«Вселенная Манаса», 1995 год

Режиссер Мелис Абукеев любил показывать в своих фильмах молодых обнаженных девушек. На съемках фильма «Вселенная Манаса» в 1995 году ему пришла в голову мысль показать семь обнаженных девушек, купающихся в Иссык-Куле. Для этого ассистенты провели кастинг в Бишкеке и привезли семь столичных красавиц.

В назначенный день пошел сильный дождь, и съемки пришлось перенести.

Говорят, во время смены погоды получаются самые красивые кадры, в нашем случае это утверждение оправдалось, и нам удалось снять настоящую иссык-кульскую сказку. Снимали мы, кстати, на чолпон-атинском пляже, где сейчас построили ипподром.

Фото: Александр Федоров

«Миражи любви», 1986 год

Этот кадр из фильма «Миражи любви» стал своеобразной вишенкой на торте. В заключительной сцене, когда главный герой возвращается домой, на берегу Иссык-Куля он видит прекрасную девушку, которая танцует в меховом купальнике.

Фото: Александр Федоров

С этим кадром, кстати, связан киноляп, который я заметил спустя время. В фильме показан XVI век. Ну и какие меховые купальники в это время?!

«Белый пароход», 1976 год

С фильмом «Белый пароход» вообще связано очень много необычных историй. Одна из них — съемка полностью обнаженной девушки. По задумке режиссера, она должна была пробежать по поляне среди горящих домов своего племени, спасаясь от вражеских солдат, которые хотели ее изнасиловать.

В советское время сложно было найти девушку, которая согласится полностью раздеться, но Шамшиеву удалось. Он нашел ее среди местного населения в селе Ананьево. Предложил 25 рублей за этот эпизод, очень хорошие по тем временам деньги. Столько, к слову, зарабатывал за один съемочный день народный артист. Еще режиссер много чего ей наобещал. В итоге девушка согласилась.

Чтобы не привлекать особого внимания, съемка проводилась во время обеда съемочной группы. На площадке оставили минимальный состав, а территорию, по которой должна бежать обнаженная девушка, сильно задымили. В итоге появился вот такой кадр.

Фото: Александр Федоров

«Первый учитель», 1965 год

Если говорить о первопроходцах, которые снимали обнаженных девушек в кыргызском кино, то нельзя не упомянуть о фильме «Первый учитель» Андрея Кончаловского. Именно этот режиссер впервые в истории отечественного кинематографа снял обнаженную девушку.

Фото: Александр Федоров

На самом деле в эпизоде показана не актриса Наталья Аринбасарова, а ее дублерша, так как Аринбасарова наотрез отказалась раздеться перед камерой.

На то время, учитывая наш менталитет и советские нравы, Кончаловский сделал практически невозможное.

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