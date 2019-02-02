Internews объявил о завершении конкурса на передачу сайта «Открытая Азия онлайн» (ОАО) новым собственникам.

По результатам двух туров, которые состояли из предварительного отбора, а также финального питчинга проектов перед независимой международной комиссией из числа экспертов Internews и действующих специалистов и лидеров казахстанского медиа-рынка, наиболее перспективным соискателями членам жюри по сумме итоговых баллов показалась команда NBR Media.

Кандидаты предложили свою концепцию развития сайта, с упором на разъяснительную журналистику, независимую редакционную политику с сохранением ценностей «Открытой Азии онлайн». На этой неделе началась процедурная часть передачи сайта.

В течение ближайшего года менторы Internews будут сопровождать команду NBR, оказывая новым владельцам содействие в построении устойчивого медиа.

«Открытая Азия онлайн» – интернет-проект, который охватывает всю Центральную Азию. С 2015 года сайт рассказывает о странах Центральной Азии, а их жителям – друг о друге, об истории, обычаях, местных традициях, героях и антигероях. Но, что еще важнее, ОАО дает голоса тем, кому действительно нужно высказаться, рассказывает об общественно-важных событиях и мнениях.

«Открытая Азия онлайн» – это не просто информационный, а просветительский проект, который, к тому же, используя мультимедиаинструменты и вовлекающие форматы, делает информацию доступной. Основным языком проекта является русский, но часть материалов также выходит на казахском, кыргызском, таджикском и узбекском языках.

Команда NBR Media – молодой коллектив, который создал социальный медийно-творческий центр WeArt для молодых людей (13-25 лет), где они могут получить прикладное образование на бесплатной основе в области SMM, дизайна и документалистики. Команда выпускает университетский журнал Narxoz Business Review, где студенты делятся своими бизнес-кейсами и в котором поднимаются актуальные проблемы образования. Помимо этого, команда запускает казахскоязычный сайт для молодежи, где будет размещаться социально-важный контент на государственном языке. В коллективе NBR Media есть журналисты, дизайнеры и маркетологи, которые намереваются использовать знания и опыт для развития «Открытая Азия онлайн».

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