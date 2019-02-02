Десять медалей завоевала команда таджикского тренера Комила Боймуродова на международных турнирах по джиу-джитсу и грепплингу в Объединённых Арабских Эмиратах. Лучший результат на этих соревнованиях показал молодой душанбинец Эхсон Саидзода, на счету которого два «золота».

На прошлой неделе в Объединенных Арабских Эмиратах состоялись международные турниры по джиу-джитсу и грепплингу Abu Dhabi Grand Slam Jiu Jitsu World-2019 и Fujairah international pro Jiu Jitsu Championship-2019.

В них приняла участие и команда под руководством известного таджикского спортсмена и тренера Комила Боймуродова.

По возвращении на родину главный герой нашей команды Эхсон Саидзода, завоевавший две золотые медали, рассказал о турнире, о себе и о том, что привлекло его в джиу-джитсу.

- Эхсон, это твой первый турнир за пределами страны?

- Да, так и есть.

- Расскажи, как ты там выступил, как удалось завоевать сразу два золота в своём дебюте?

- Мы прошли хорошую подготовку, и думаю, поэтому вся наша команда выступила успешно. Нас там было шесть человек – тренер Комил Боймуродов и спортсмены Ардашер Исмоилов, Навруз Камолов, Косим Суфиев, Хамдам Бурхонов и я. Каждый из ребят завоевал по две медали. Что касается моих выступлений, сам не ожидал, что сумею победить сразу в двух состязаниях. Конечно, очень рад!

- Соперники попались сильные?

- У кого-то из них был большой опыт, кто-то из соперников был физически крепким. Немного волновался перед первой схваткой с иранцем. Ему было 32 года. Опыт в этих видах играет большую роль, чем сила. Пришлось несладко. Но в конце поединка я поймал его на своем любимом болевом приёме кимура (обратный узел плеча – прим.ред.). Иранец сдался.

Джиу-джитсу зародилось в Японии в конце XIX - начале XX веков. В Бразилии о нём услышали в 1910 году, когда Мицуе Маэды - мастер японского джиу-джитсу - эмигрировал туда. Там он подружился с влиятельным бизнесменом Гастао Грейси, который помог ему встать на ноги. В благодарность Мицуе начал обучать джиу-джитсу сыновей Гастао. Те, в свою очередь, настолько преуспели, что начали преподавать в других школах. Со временем братья Грейси внесли множество дополнений, изменений в боевое искусство, которое превратилось в традицию, существующую по сей день. Братья Грейси говорили, что создавали это искусство именно для того, чтобы слабые соперники могли побеждать физически сильных.

Дошел до финала, там опять попался иранский борец. Его победил по баллам. Так завоевал первое золото.

Во втором турнире снова начал с победы после кимуры. Соперником был представитель хозяев. Затем победил еще в трех схватках и в финале опять вышел на иранского спортсмена. Его одолел по баллам.

Эти два турнира стали для меня хорошим опытом.

- Ты изначально выбрал для себя джиу-джитсу?

- Можно сказать, это мой крайний причал. А так, с детства перепробовал несколько видов спорта. Начал с большого тенниса. Занимался в «Касри Теннис» Душанбе. Первым тренером был Бахтиёр Исоев. Был победителем юношеских турниров, в том числе азиатских, трижды становился чемпионом Азии. Затем увлекся пулевой стрельбой, шахматами. Все эти виды нравятся мне до сих пор, но вот полюбить их всецело я не смог. Меня тянуло к единоборствам. И поняв это, отец однажды привел меня в зал джиу-джитсу, после первых же тренировок я понял – это то, что я искал.

Фото из личного архива

- Чем тебе понравился этот вид единоборств?

- Во-первых, в отличие от смешанных боев, бокса, этот вид спорта менее травматичен. Основой джиу-джитсу является борьба в партере, а также болевые и удушающие приёмы. В бразильском джиу-джитсу предпочтение отдаётся эффективности стиля, а не зрелищности. Например, физически более слабый соперник может специально преследовать цель сначала утомить противника долгим удержанием, и лишь потом наверняка провести свой завершающий приём. И потом, джиу-джитсу – это интеллектуальный вид спорта. Схватка тут больше похожа на игру в шахматы – ты должен предугадать следующие действия соперника, быть готовым к ним, но и сам должен знать, что будешь делать в ответ.

- Что можешь сказать о своём тренере?

- Комил Боймуродов очень предан своему делу. Он сам долго занимался джиу-джитсу и грепплингом в Эмиратах, имеет множество медалей с различных международных турниров. Кстати, на этом турнире наш тренер получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу от своих наставников - Рафаэля Хуберта и братьев Ногейра.

Как тренер и специалист Комил Боймуродов великолепен, он также хорош как человек. У него есть чему поучиться, и не только по спорту.

- Чем увлекаешься, кроме джиу-джитсу, и как проводишь свой досуг?

- Джиу-джитсу занимает большую часть моего времени. Вечерами люблю смотреть комедии типа «Мачо и ботан», «Да здравствуйте Франция» и так далее.

Ну конечно, как и все молодые, люблю гулять в компании друзей. Также в свободное время читаю книги по человеческой психологии. А еще увлекаюсь IT-технологиями. В будущем хочу работать по этой системе в сфере кибербезопасности.

Но бросить джиу-джитсу не собираюсь, да и наверное, уже не смогу.

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