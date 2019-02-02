В редакции мы окрестили директора American Space, общественного деятеля Шарафа Давлатова «умничкой», потому что он занимается всем-всем на свете: развивает сферу образования, помогает людям, нуждающимся в помощи, борется за экологию и делает это совершенно бесплатно.

- Вы создатель проекта InsideOut Talks, который находится у многих на слуху. О чём и зачем он?

- Это социально-образовательный проект с элементами журналистики путем диалога. Он не коммерческий, не политический, не религиозный. Родилась идея после моего возвращения из Соединенных Штатов, я решил создать платформу, где успешные люди страны могли бы делиться своими историями с широкой публикой, которая не имеет к ним прямого доступа в обычной жизни.

Моими гостями становятся люди из совершенно разных сфер деятельности. В течение часа я провожу с ними интервью тэт-а-тэт, где около 30 процентов беседы посвящается индустрии, в которой гость добился успеха, и львиную долю времени я уделяю личным вопросам, которые помогают по частичкам разобрать человека и понять кто он такой. Например, узнаю, в чем главная слабость успешного и, казалось бы, непоколебимого бизнесмена, или как преодолевает страх бесстрашный спортсмен.

Шараф Давлатов и глава медиа-холдинга Asia-Plus Умед Бабаханов. Фото из личного архива

После личного интервью доступ к герою получает собравшаяся аудитория. Они могут задать свои вопросы, консультироваться, спрашивать советы. Одна из задач, которую я ставлю перед собой в рамках этого проекта, показать подрастающей молодежи, что успешные и состоятельные – такие же обычные люди, как все. Они сталкиваются с теми же самыми проблемами, как и все преодолевают их, точно также боятся, переживают и радуются жизни.

- У кого и чему научились у своих героев вы сами?

- У Далера Назарова, например, взглядом на бытие и жизнь через неординарные призмы. У Дилшода Назарова целеустремленности, у Марии Левицкой преданности и любви к профессии, и в целом у каждого понемногу. Очень трудно ощутить наплыв знания и опыта в деталях. Всегда интересно поговорить с интересным человеком и узнать что-то полезное, как для себя, так и для заинтересованной публики.

Феминист – не значит подкаблучник

- Вы активно развиваете в Таджикистане образовательный сектор. А что конкретно делаете?

- Как вы знаете, я являюсь директором культурно-развивающего Центра American Space, на платформе которого реализуется много бесплатных социальных и образовательных проектов – по журналистике, tech-стартапу, инженерному делу, программированию, лингвистике, анимации, дебатные клубы, и много чего другого. Другими словами, мы стали практической платформой для школьников и студентов, которые в своих учебных заведениях, в основном, изучают теорию. Наш дебатный клуб, к примеру, является непобедимым национальным чемпионом и участниками региональных дебатных турниров.

Также у нас есть проект поддержки молодых девушек-предпринимателей в компоненте смарт-сити. В уходящем году мы провели социальный манекен-флэшмоб. Наши волонтеры превратились в застывшие фигуры, которые отражали проблемы, с которыми сталкиваются женщины во всем мире - домогательства на улицах, отсутствие равного доступа к образованию, домашнее насилие, многоженство, одинокое материнство и др.

Наша молодежь жаждет развития и диалога, она готова быть двигателем развития нашего общества. Они хотят зарабатывать и быть социально ответственными членами нашего общества, а нам просто нужно помочь им в этом. Дайте им работу, и они с головой уйдут в неё.

- Шараф, мы знаем, что вы – феминист. Как вас угораздило?

- Скажем так, я был им всегда, потому что родители взращивали во мне с детства такие понятия, как добродетель, достойное отношение к женщине. Просто тогда не было этого модного слова «феминизм», оно тогда называлось элементарным воспитанием и уважением прав и свобод других людей.

У нас в стране часто путают феминиста с подкаблучником. Что ж, я не боюсь лживых ярлыков и поэтому настаиваю на том, что нельзя смотреть на женщин как на элемент мебели или частной собственности. Клише о месте женщины на кухне и о том, что она должна забыть о карьерной и личностной самореализации - ничтожны. На примере собственной семьи я знаю, что семейное счастье не зависит от того, проводит женщина большую часть своей жизни на кухне или нет. Моя супруга - руководитель в одной из международных организаций, хорошая супруга и любящая мать.

Реалити-шоу о настоящей жизни

- Вы были наставником в проекте «Другая Я» и взяли под опеку самую «трудную» участницу. Сразу согласились принять участие?

Шараф Давлатов и экс-прима Театра оперы и балета им. Айни, балерина Мария Левицкая Фото из личного архива

- Я стал наставником, хотя это слишком громко сказано, скорее ассистентом участницы проекта Натальи Дубовицкой – человека, который прошел через все ужасы этого мира, но нашел в себе силы жить дальше. Когда я слушал её историю, я прослезился. С первой секунды я знал, что хочу работать именно с ней, но если хотите знать правду, я не знал с чего начать, с какой стороны к ней подойти. Я понимал, что Наталья не сразу мне откроется. Помню, на первой встрече я сказал ей: «Нам нужно или открыться друг другу или у нас ничего не получится». Я знаю, что для нее это было почти непосильной задачей, потому что она смотрела на жизнь через черно-белые линзы, но все же она преодолела свои внутренние страхи. И ей это понравилось. Спустя месяцы она призналась, что в мире происходит столько всего интересного, чего раньше она не видела и что все не так плохо, как кажется. Я увидел в ней желание заново жить.

Но мне кажется, что я научился у своей подопечной по проекту большему, чем она у меня. Терпению, стойкости, которая позволяет не сдаваться, падать, но стиснув зубы снова вставать и идти дальше. Так что я вам скажу, что Наталья – не моя подопечная. Она мой герой.

«Что ты нашёл в этой социалке, в ней же нет денег?!»

- Над какими проектами вы сейчас размышляете?

- В моей голове на стадии разработки находится несколько новых социальных проектов. Друзья уже смеются надо мной, журя: «Что ты нашел в этой социалке, в ней же нет денег?!» А я нашел в этом себя. Рассказать о своих задумках я пока не могу, но это точно коснется сферы экологии и в долгосрочной перспективе повлияет на качество жизни наших детей и внуков.

Фото из личного архива

Сфера экологии волнует меня давно. В прошлом году мы уже провели один очень резонансный флэшмоб под названием «Я – новый герой». Суть была проста: в оживленных точках города мы оставляли пустую пластиковую бутылку, чуть дальше мусорное ведро, еще дальше расположились мы, растворившись в толпе. Мы смотрели, кто из проходящих мимо людей поднимет пустую пластиковую бутылку и выбросит ее в ведро. И я был приятно шокирован. Уже спустя три минуты молодой мужчина сделал это на фудкорте торгового центра «Душанбе мол» и совсем юная девушка недалеко от сквера Театра оперы и балета по проспекту Рудаки. Тогда все 80 волонтеров, задействованных в акции, подошли к нашему герою, хлопали в ладоши и чествовали его. А потом мы выложили это видео в соцсети, чтобы о наших героях знали все. И знаете, после этого случая ко мне стали подходить незнакомые ребята на улице и говорить, что после просмотра видео они стали задумываться о чистоте города. А значит, схема работает.

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