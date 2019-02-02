Рассказываем, каким образом будет развиваться экономика Таджикистан, и какие риски и события могут ожидать нас в нынешнем году.

Высокие риски

Краткосрочное развитие экономики Таджикистана практически всеми международными и местными экспертами связывается с тенденциями в России и Китае. Первая является главным торговым партнером республики, также в России проживают и работают более 1 миллиона таджикских граждан, ежегодные денежные переводы которых достигают почти половины ВВП Таджикистана. Китай же, наряду с тем, что находится среди основных наших торговых партнеров, доминирует в плане инвестирования в экономику страны. Также Китай является главным нашим кредитором, и экономические перспективы республики будут зависеть от степени взаимодействия с восточным соседом в вопросе сохранения долговой устойчивости страны.

Правительство ожидает в этом году рост экономики на уровне 7%, как, впрочем, и в прошлом году. Однако прогнозы международных финансовых институтов являются более скромными. Так, Европейский банк реконструкции и развития предрекает замедление роста в 2019 году до 5% с 7,3%. Аналитики банка предполагают, что республика в наступившем году столкнется с серьезными финансовыми проблемами, увеличением размера государственного долга, неразрешёнными проблемами в финансовом секторе, а также значительными барьерами на пути бизнеса.

На таком же уровне прогнозирует рост экономики Таджикистана Международный валютный фонд. Замедление экономического роста экономисты Фонда объясняют, в первую очередь, продолжающейся реализацией крупных инфраструктурных проектов в условиях тяжелой долговой нагрузки на бюджет страны.

Экономисты Всемирного банка в недавнем своем докладе отметили, что перспективы дальнейшего роста экономики Таджикистана омрачаются затянувшимся урегулированием банковского кризиса и неблагоприятной деловой среды.

Также они подчеркнули высокий риск подверженности страны долговому бремени в связи с дальнейшим увеличением нагрузки на расходные статьи из-за необходимости поддержки строительства Рогунской ГЭС.

Азиатский банк развития из-за высокого риска долгового кризиса еще с прошлого года оказывает Таджикистану исключительно безвозмездную помощь, отказываясь от предоставления кредитов. Недавно представители этого банка сообщили, что в 2019 году продолжат эту практику.

Фото Asia-Plus

«Финансовая помощь Таджикистану предоставляется на грантовой основе, так как, согласно анализу долгового бремени за 2017 год, ситуация в республике была оценена, как имеющая высокий риск возникновения долгового кризиса», - заявил в начале декабря прошлого года постпред АБР в Душанбе Прадип Сривастава.

Второй агрегат Рогуна

Наиболее ожидаемое в наступившем году событие - запуск второго гидроагрегата Рогунской ГЭС, который намечен на апрель. Ввод первого агрегата состоялся 16 ноября прошлого года.

Фото Asia-Plus

Его мощность на начальной стадии составляет в среднем 100 МВт, по степени возрастания уровня воды в Рогунском резервуаре она будет возрастать, и доведена до проектных 600 МВт. Но это случится не раньше 2033 года, когда водохранилище планируется заполнить до максимальной отметки. Практически на той же мощности будет работать в первые годы второй агрегат.

Таким образом, суммарная выработка электроэнергии этими двумя агрегатами составит до 4,8 млн. киловатт в час, что достаточно, к примеру, для того, чтобы обеспечить половину потребностей столицы.

Кроме того, в нынешнем году планируется завершить модернизацию Сарбандской ГЭС, на которую направлено свыше 1,3 миллиарда сомони. Начинается модернизация Кайраккумской ГЭС на сумму 1,2 миллиарда сомони и первой очереди Нурекской ГЭС на сумму 3,5 миллиарда сомони.

Запуск дополнительных мощностей еще более укрепит энергетическую безопасность, позволит увеличить объем экспорта, и, таким образом, снизить внешнеторговый дефицит страны.

CASA-1000 и ОЭС ЦА

Прежде чем приступить к запуску новых электроэнергетических мощностей, сначала нужно определиться с рынком сбыта электроэнергии, потому что это не та продукция, которую можно держать в хранилище до того как найдется потенциальный покупатель.

Таджикистан уже второй год обеспечивает внутренние потребности в электроэнергии круглогодично за счет действующих мощностей. А значит, любая дополнительная выработка будет направлена на экспорт, для чего необходима подходящая инфраструктура.

Таджикистан в летнем периоде поставляет излишки электроэнергии в Афганистан, Узбекистан и Кыргызстан, но для полномасштабного экспорта этой продукции нужны новые линии передачи.

В нынешнем году планируется приступить к непосредственному строительству региональной линии CASA-1000, которая соединит электроэнергетические системы Таджикистана и Кыргызстана с Афганистаном и Пакистаном. На территории Таджикистана их будут строить шведская компания ABB и индийская - Kalpataru Power Transmission Limited.

Ожидается, что 70% электроэнергии, которая поступит по ней в Афганистан и Пакистан, будет из Таджикистана, 30% - из Кыргызстана.

Кроме того, в этом году начнутся работы по воссоединению Таджикистана с Объединенной энергосистемой Центральной Азии, от которой нас отрезали ровно 10 лет назад - в 2009 году. Азиатский банк развития в конце прошлого года предоставил правительству Таджикистана безвозмездную помощь в размере $35 млн. Эти средства будут направлены на полное восстановление соединения нашей электроэнергетической системы с энергосистемой Узбекистана.

Фото Asia-Plus

Также на севере планируется запустить две новые точки подключения таджикских сетей к узбекской энергосистеме.

Проблемные банки

Многие ожидают прояснения ситуации с так называемыми проблемными банками – «Агроинвестбанк» и «Таджиксодиротбанк» уже в начале этого года.

Еще в середине прошлого года руководство Национального банка заявляло, что если эти банки до конца 2018 года не смогут получить дополнительное финансовое вливание, по отношению к ним будут предприняты меры, вплоть до отзыва лицензии.

Привлечение инвестиций было одним из основных условий правительства Таджикистана при предоставлении финансовой помощи этим двум банкам.

До настоящего момента эти спасительные инвестиции не были привлечены, по крайней мере, такая информация не обнародовалась.

Президент Эмомали Рахмон во время состоявшегося 21 января заседания правительства поручил НБТ и Минфину предпринять действенные меры для решения вопроса этих банков. Какие именно – не известно.

Эти два наиболее крупных коммерческих банка Таджикистана столкнулись с финансовыми проблемами в начале 2016 года, в связи с чем, хронически перестали справляться с выполнением своих обязательств перед клиентами своевременно и в полном объеме. На данный момент они фактически не осуществляют две основные банковские функции – кредитование и привлечение депозитов.

Фото Asia-Plus

Между тем, многие люди до сих пор не могут вернуть свои средства, размещенных на депозитных счетах этих банков.

«Таджик Эйр»

Государственный авиаперевозчик Таджикистана фактически приостановил свою основную деятельность: авиакомпания не осуществляет рейсы по всем направлениям. Многие ожидают, что в скором времени компанию объявят банкротом и приватизируют.

«Таджик Эйр» хронически испытывает большие финансовые трудности с конца нулевых годов. Специалисты авиакомпании говорят, что в таких условиях перевозчик оказался из-за высоких цен на авиатопливо и нестабильной экономической ситуации. Они считают, что авиакомпанию от неминуемого банкротства может спасти только государственная поддержка.

Летом прошлого года правительство создало Наблюдательный совет, который возглавил премьер-министр Кохир Расулзода. Советом была принята Специальная программа государственной поддержки ОАО «Таджик Эйр» на 2018-2023 годы. Программа в частности была направлена на «привлечение иностранных и отечественных инвестиций, усиление государственно-частного сотрудничества». Одним из пунктов Программы является продажа пакета акций авиакомпании частным лицам.

В настоящее время действует специальная комиссия под руководством Расулзода, которая изучает ситуацию, проводит проверку финансовой деятельности авиакомпании. По итогам этих работ будет принято решение по дальнейшей судьбе компании.

Сангтудинские акции

Правительство Таджикистана в наступившем году планирует скупить акции ликвидированного АООТ «Сангтуда» у населения и организаций по их номинальной стоимости.

На это, согласно постановлению правительства, планируется направить 10 млн. сомони. Эти средства будут выделяться за счет получаемых правительством дивидендов от деятельности ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» до 2017 года включительно: данному таджикско-российскому обществу поручено обеспечить выплату дивидендов по итогам деятельности предприятия за 2017, 2016 и предыдущие годы.

Общий размер требуемых правительством от Сангтуды-1 средств составляет более 57,4 млн. сомони. Около 6,9 млн. сомони из этих средств будут направлены в республиканский бюджет в качестве налога на дивиденды. Оставшиеся более 40,5 млн. сомони пойдут на погашение части задолженности «Барки Точик» перед «Сангтудой-1».

АООТ «Сангтуда» было учреждено в 1996 году. В том же году была произведена первая эмиссия акций будущего предприятия. Акции номиналом $10 распространялись среди юридических и физических лиц республики. Если исходить из выделяемой правительством для скупки акций средства (10 млн. сомони), то можно предположить, что в руках населения и организаций находятся порядка 1 млн. таких акций.

Накоплявшиеся от реализации акций деньги на специальном счете в «Амонатбанке» впоследствии были направлены на реализацию таджикско-российского проекта по строительству «Сангтудинской ГЭС-1» в качестве вклада правительства Таджикистана.

Владельцам акций обещали дивиденды после введения в эксплуатацию первого агрегата ГЭС. Однако теперь они могут забыть о дивидендах, получив обратно свои $10 за каждую акцию.

Тем временем, согласно данным швейцарского издания Gold Switzerland recently reported, за два десятилетия, то есть с 1999 года, доллар девальвировал против золота (реальные деньги) более чем на 80%.

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