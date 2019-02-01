АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 4 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
- На Центральном стадионе Гиссара пройдут матчи Кубка Федерации футбола Таджикистана в душанбинской зоне. В третьем туре сыграют: в 11:00 – ЦСКА «Памир» и «Душанбе-83», в 14:00 – «Шохмансур» и «Вахдат».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 ФЕВРАЛЯ
2002 – в Душанбе заработала первая автоматизированная метеорологическая станция
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 4 ФЕВРАЛЯ
1896 - Родился ученый востоковед, активный участник Таджикской подкомиссии по национально-территориальному размежеванию республик Средней Азии, Нарком здравоохранения Таджикской АССР (до 1928 года) Алексей Михайлович Дьяков.
1916 – Родился поэт-фронтовик Таджикистана Хабиб Юсуфи.
1965 – Родился Салимов Нусратулло, экс-министр здравоохранения Таджикистана
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 6-11 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем -2+3.
По Хатлонской области – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла , днем 5-10 тепла.
По Горно-Бадахшанской области – Облачно, местами снег, по ЗГБАО в отдельных районах сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 мороза, днем 1-6 мороза, по ВГБАО ночью 20-25 мороза, днем 9-14 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно, осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем -2+3.
По городу Душанбе – Облачно, дождь, временами сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 9-11 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, ночью без осадков, днем дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 9-11 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 9-11 тепла.
По городу Хорог – Облачно, снег, временами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 мороза, днем 1-3 мороза.
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