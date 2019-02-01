В течение нескольких часов в душанбинской резиденции посла Франции известные представители таджикского общества говорили о том, как далеко может зайти современное искусство и можно ли туда идти таджикским художникам. Дискуссия получилась бурной, но договориться до одной точки зрения не получилось.

«Не согласится друг с другом - это хорошо», - успокоила всех собравшихся посол Франции Ясмин Гуэдар.

«Моя мечта сбылась», - сказала госпожа Гуэдар в самом начале мероприятия «Ночь идей», которую во всем мире проводят уже в четвертый раз, а в Душанбе – впервые. Она рассказала, что «Ночь идей» проводят в дипломатических представительствах и культурных центрах Франции по всему миру, чтобы обсудить тренды времени и предложить решения проблем в самых разных областях - от экологии до политики. Причем, каждый год по всему миру обсуждают определенную тему, например в этом году тема звучит так - «Лицом к настоящему». И как объяснила посол Франции, в каждой стране объект для дискуссии в этой тематике выбирается самостоятельно.

- Например, в Праге сегодня обсуждают вопрос – «быть или не быть феминисткам?», в Лос-Анджелесе - природу и будущее, а мы решили обсудить гендерное равенство сквозь призму в искусстве, - сказала госпожа Гуэдар.

Фото Asia-Plus

В итоге, название душанбинского вечера получилось таким - «Лицом к настоящему: женщины и искусство». Всем участникам предложили пройти в один из трех залов, в которых дискуссии велись – на таджикском языке, на русском, на французском и английском языках.

«Мне это напоминает столкновение перед Вавилонской башней», - заметила посол Франции.

Публика собралась эффектная - философы, писатели, исследователи, ученые, художники; все они начали свои дебаты еще до официального старта. Дело в том, что собравшиеся сразу узнали новые картины таджикской художницы Марифат Давлатовой, которые она написала в привычной для нее технике, и которые украшали один из залов резиденции. И, сразу стало ясно, что общего мнения о том, «имела ли она право», даже среди этой эффектной публики до сих пор нет.

Негматзаде можно, Давлатовой - нет

Мы остались в «русском» зале. Модератор – директор культурного центра «Бактрия» - Сергей Чутков – один из немногочисленных мужчин на этом вечере, предложил обсудить несколько художественных акций, в которых так или иначе присутствовали обнаженные девушки и которые прокатились по Центральной Азии в конце прошлого года.

- Всё это мы уже проходили, - высоким голосом сказала художник по костюмам Манзура Ульджабаева. - В 70-е годы, когда требовали воспевать в своих работах доярок и колхозниц Муриват Бекназаров (таджикский художник – прим.авт.) взял и написал обнаженную женщину. Но как написал! Никогда воспевание человеческого тела не было запрещено, человеческое тело воспевали всегда, но академизм должен в работах присутствовать.

Манзура Ульджабаева напомнила участникам, как в советские годы нелегко было провести персональную художественную выставку, как мастера тратили годы на то, чтобы их работы увидела публика, и как в итоге, публика видела только самое лучшее.

Большая часть участников дискуссии – люди, которые отлично помнят советские годы, кивали головами, мол, так и было.

Тут же участники вспомнили Фаруха Негматзаде, у которого, на картинах тоже много обнаженных женщин, но которого никто не критикует.

«Ну, Негматзаде! Там опыт, мастерство», - говорили участники.

«Так она вроде тоже выпускница технологического», - отвечали им.

«Ну, где технологический, а где «Сурикова» (Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова – прим.авт)», - уточняли другие.

«Да, просто он мужчина, а она нет!», - успел вставить женский голос сзади.

«А зритель кто?»

- Я на это смотрю нормально, без психа, и без тех эмоций, которые появились после её выставки, - начала свою речь Гулджахон Бобосадыкова, которая в свое время была и секретарем ЦК Компартии Таджикистана, и главным идеологом страны. – Мы даже однажды собрались и думали о том, что надо бы оказать Марифат психологическую помощь.

Свою речь Гулджахон Бобоевна продолжила фразой: «Я, конечно, не консерватор», и напомнила всем, что Таджикистан таки не Европа. Кстати фразу про консерватора в отрицании или утверждении, в этот вечер произносили почти все участники, и те, кто застал СССР и те, кто – нет.

- Я, наверное, тоже не образец традиционного эталона таджикской женщины, - продолжила Гульджахон Бобоевна, и поправила свой фетровый берет, - но понимаете, в Таджикистане, который сегодня бросает от одного берега к другому, у этих картин все-таки есть сторонники. И то противостояние, которое мы имеем, его можно только поприветствовать, дать дорогу, потому что это очень трудная задача. Причем, больше сейчас актуален вопрос даже не обнаженного тела, а одежды, мы ещё это проходим.

Все присутствующие ей тоже кивали.

Фото Asia-Plus

- А зритель кто? Главный зритель – человек из села, - вступила в дискуссию знаменитый искусствовед, доктор исторических наук Лариса Додхудоева. – У нас произошел отток городского населения, среда поменялась. И сельский житель, которого учили, что не может существовать антропоморфного изображения бога, и вообще никаких антропоморфных изображений существовать не может, не станет ничего принимать.

Лариса Назаровна напомнила о том, что в культуре Ислама есть понятия «ботин» - внутренне и «зохир» - внешнее.

- Внутренне всегда должно быть скрыто, ничего не должно выделяться, поэтому одинаковые лица в миниатюрах Востока, поэтому женщины под паранджой, - сказала она. И заметила, что в городе на эти картины, по идее, должна была быть другая реакция, потому что на дворе глобализация, а европейское и американское искусство пришло сюда еще в советские времена.

- В эпоху постмодернизма, в которой мы живем, можно делать всё, просто они не видели, что делают современные художники. Я очень удивилась, что в Казахстане, например, такая реакция, ведь у них есть художница Альмагуль (Менлибаева – прим.авт.), по сравнению с которой наша Марифат скромница большая, - сказала Лариса Назаровна.

В дискуссии вспомнили и о том, что маме Марифат не дали в своё время заниматься стрельбой из лука, и теперь она всячески поддерживает то, что любит её дочь.

- А я бы не поддерживала, а объяснила бы, что не стоит этого делать, - поделилась Мукаррама Каюмова, президент ассоциации ремесленников Центральной Азии.

- Потому что вы реализовали себя в профессии, - ответила ей Лариса Назаровна.

- Нет, думаю, не в этом дело. Я процитирую Маргарет Тэтчер, которая сказала, что каждая культура и наследие должно поддерживаться, и если мы отойдем от неё, то превратимся в навоз, на котором будет расти другая культура, - сказала Мукаррама Каюмова.

«Мы не хотим противопоставить мужчин и женщин»

Из дискуссий публика выходила нехотя, так что во время перерыва между обсуждением и подведением итогов, за вином и сыром, люди продолжали говорить на поставленные темы. Мнения разделились во всех трех залах, перемешавшись друг с другом, публика все равно спорила, и организаторам пришлось приложить усилия к тому, чтобы вернуть всех на завершающую часть.

- Мы чтим традиции и боимся будущего, потому что чувствуем себя не в безопасности, - сказала госпожа Гуэдар, которая в этот вечер была главным модератором «Ночи идей». - И когда мы говорим и обсуждаем вопросы равенства мужчины и женщины, мы не хотим противопоставлять их, но эта тема показывает хрупкость общества. Наше общество переживает кризис, причем я сейчас говорю не об обществе в Таджикистане, но и об обществе во Франции, и во всем мире. Этот кризис идентичен, он связан с проблемами нашего мира. И мы должны их обсуждать. Не согласиться друг с другом - это хорошо.

Фото Asia-Plus

Кончилось мероприятие показом арт-фильмов – Аллы Румянцевой и Бехруза Давлатбекова, которые еще раз показали участникам то, что они обсуждали в этот вечер. Поломанные судьбы, невозможность реализовать себя, несбывшиеся мечты, запреты, стереотипы и постоянное порицание, с которыми сталкиваются женщины - как намекнула посол Франции - во всём мире, а не только в Таджикистане…

«Почему харассмент станет темой номер один и в новом году?», - спрашивал Forbes Women в конце 2018-го, и тут же отвечал на него: «традиционные нормы гендерного поведения устарели, а новые - еще не выработаны».

Кажется, этот ответ подходит и нам; иначе, почему про Марифат Давлатову только «АП» пишет уже в пятый раз за столь короткое время? Видимо она действительно уже явление, нравится кому-то это или нет.

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