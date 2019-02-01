АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 2 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

- На Центральном стадионе Гиссара пройдут матчи Кубка Федерации футбола Таджикистана в душанбинской зоне. Во втором туре сыграют: в 11:00 – «Вахдат» и ЦСКА «Памир», в 14:00 – «Душанбе-83» и «Куктош».

- Психологический центр «Азбука психологии» приглашает на встречу, где будут обсуждаться взаимосвязь психологического состояния и болезней. Начало в 14.00. Ведущая – руководитель центра, психолог Наргис Тоймастова. Регистрация на мероприятие по тел. 988950011, 939000317

ДЕНЬ В ИСТОРИИ –2 ФЕВРАЛЯ

1933 – Основано официальное информационное агентство ТаджикТА (с 1992 года - НИАТ «Ховар»).

1936 – Совнарком Таджикской ССР принял Постановление об организации государственного передвижного колхозного театра.

1962 – реконструкция стадиона им.Фрунзе в Душанбе объявлена республиканской комсомольской стройкой

2008 - Вблизи поселка Гарм убит командир ОМОН полковник Олег Захарченко.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 2 ФЕВРАЛЯ

1944 – Родился Акилов Акил, экс-премьер-министр Таджикистана.

1947 - Родился политический деятель Давлатали Давлатзода

1949 - Родился заслуженный актер Таджикистана Точиддин Мухиддинов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, в долинах без осадков, в отдельных горных районах небольшой снег, местами туман. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 6-11 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем -1+4.

По Хатлонской области – Облачно, в долинах преимущественно без осадков, в предгорных районах небольшие осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем 4-9 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах небольшой дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем -1+4.

По Горно-Бадахшанской области – Облачно, в отдельных районах снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 мороза, днем 1-6 мороза, по ВГБАО ночью 24-29 мороза, днем 10-15 мороза.

По городу Душанбе – Облачно, ночью без осадков, днем временами небольшой дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 10-12 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, без существенных осадков, слабый туман. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Хорог – Облачно, снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 мороза, днем 2-4 мороза.