Возможно, в этом году, для мониторинговой группы будет организовано посещение худжандской колонии, в которой в ноябре прошлого года произошел бунт.

Об этом замначальника ГУИУН Рустам Бойбалазода сказала на встрече Рабочей группы по продвижению ратификации Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток 29 января в Душанбе, сообщает Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане.

«Препятствий для этого нет, в связи со сменой руководства двери открыты», - сказал он.

Предложение о посещении этого закрытого учреждения, а также о том, чтобы соответствующие госорганы реагировали на сообщения о пытках и жестоком обращении, выдвинула директор ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» Наргис Зокирова.

Директор ОО «Центр по правам человека» Нурмахмад Халилов добавил, что необходимо разработать механизм реагирования на сообщения о предполагаемых пытках и жестоком обращении в закрытых и полузакрытых учреждениях.

Уполномоченный по правам человека РТ Зариф Ализода сказал, что зачастую такие сообщения поступают не от лиц, которые там содержатся, а от их родственников.

Группа по мониторингу закрытых учреждений Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в 2018 году посетила 16 учреждений, в том числе впервые начат мониторинг ИВС, подведомственного Агентству по контролю за наркотиками.

«Сами лица, которые находятся в этих учреждениях, иногда даже не знают об этом заявлении родственников. Конечно, все родственники желают скорейшего освобождения своих родных из мест лишения и ограничения свободы и используют все доступные методы для этого», - считает он.

Фото NoTorture.Tj

Сотрудник отдела специальной прокуратуры по надзору за законностью в местах лишения свободы Таджикистана Илхом Назиров, комментируя произошедшие события в худжандской колонии, сказал, что в СМИ прошли неверные данные о количестве убитых.

«Речь идет не о 50-60, а о 21 убитом. Зачинщики были осуждены за терроризм и экстремизм, они жестоко расправились с сотрудниками учреждения. Если бы не эта операция по подавлению бунта, жертв было бы значительно больше, они бы вырвались из учреждения и захватили бы родственников осужденных, которые пришли к ним на свидание. Сейчас ведется следствие. Также надо учитывать, что в этой колонии тип лагерный, не камерный», - сказал он.

В этой связи координатор деятельности мониторинговой группы от гражданского общества, представитель ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» Тахмина Жураева озвучила одну из рекомендаций группы – постепенно искоренять тюрьмы лагерного типа и взамен создавать учреждения камерного типа.

На это Рустам Бойбалазода ответил, что «тюрьмы лагерного типа - это наша большая проблема».

«Но на постройку современной тюрьмы нужны большие средства. Также другая проблема – осужденные за терроризм содержатся вместе с остальными. Мы работаем в этом направлении», - сказал он.

Во встрече приняли участие представители Управления гарантий прав человека Исполнительного аппарата президента, Генпрокуратуры, Таджикского национального университета, ГУИУН Минюста, Верховного суда, министерства здравоохранения и соцзащиты населения, МВД, министерства образования и науки РТ, общественных организаций.

Многие участники из представителей госструктур поддержали предложение об изменениях в законодательстве и уменьшении тюремного населения, считая, что за некоторые экономические преступления, «лайки» в соцсетях не следует лишать человека свободы. Поступили также предложения о разработке программы по ресоциализации осужденных, освободившихся из мест заключения.

«Ресоциализация и реинтеграция очень важны. При этом нужно, чтобы и общество не воспринимало освободившихся заключенных «второсортниками». Мы работаем над этим. В скором времени в колонии Нурека откроем цех для женщин, чтобы после освобождения они обладали профессией, навыками и могли работать», - сказал замначальника ГУИН.

Первая часть встречи была посвящена презентации результатов деятельности мониторинговой группы за 2018 год, во второй части - разработка и обсуждение рабочих планов на 2019 г.

Наргис Зокирова, подчеркнула, что в целом группа показала свою эффективность: заметно улучшились условия содержания во многих учреждениях, в особенности, в психиатрических.

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