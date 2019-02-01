МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» празднует 20-летний юбилей и в честь этого знаменательного события для своих клиентов запускает грандиозную акцию «Аксияи ҷашнӣ».
Она стартует с 1 февраля и будет длиться до 30 ноября 2019 года.
Участниками акции становятся получатели денежных переводов, вкладчики и пользователи услуг дистанционного банковского обслуживания (клиенты, которые совершают безналичные расчёты) МДО.
За каждый полученный денежный перевод, открытие депозитного счёта и совершение платежей через Интернет/Мобильный банкинг или банковскую карту вы получаете баллы. Каждый балл приравняется к 1 лоторейному номеру.
Накопленные баллы клиенты могут посмотреть онлайн на сайте www.imon.tj
Финал юбилейной акции пройдёт в конце года, где будут разыграны 20 подарков, в числе которых:
5 путевок в Дубай,
5 современных телевизоров формата 4К
5 ноутбуков
4 смартфонов
Суперприз акции - автомобиль Mersedes.
Розыгрыш суперпризов и определение победителей состоится 20 декабря 2019 года и будет транслироваться по республиканскому телевидению.
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