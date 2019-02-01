Сегодня 67 лет празднует спикер верхней палаты таджикского парламента Махмадсаид Убайдуллоев. Но мы о нем вспоминается сегодня как о мэре столицы, который руководил городом в самые тяжелые годы и на протяжении 21 года.

О том, что Махмадсаид Убайдуллоев был опытным и строгим руководителем, известно всем. Многие, кто близко знают его, указывают на одну его главную черту – он был очень требовательным и жестким. Зачастую слишком жестким.

Махмадсаид Убайдуллоев работал мэром Душанбе 21 год – с 1996 по 2017-й год. За это время он много, что сделал для столицы, какие-то его решения и действия общество приняло с воодушевлением какие-то - нет. Но в этом материале мы назовем 5 дел Убайдуллоева, которые большинство населения и аналитики считают важными.

Борьба с боевиками

После гражданской войны в стране и столице действовало много вооруженных групп, которые подчинялись только своим командирам. Президент страны Эмомали Рахмон и мэр Махмадсаид Убайдуллоев начали жесткую борьбу по их нейтралицации в 2000 году. Тогда впервые боевикам не дали возможность избраться в парламент страны.

По некоторым сведениям, именно это стало причиной покушения на мэра столицы в феврале 2000-го, когда служебный автомобиль Убайдуллоева был взорван и погиб замминистра безопасности Шамсулло Джобиров. Сам Убайдуллоев тогда был ранен.

Подъем экономики столицы

Сегодня город Душанбе выплачивает определенную сумму в республиканский бюджет. Раньше (в начале 2000-х) бюджет столицы финансировался за счет республиканского бюджета. Махмадсаида Убайдуллоева считают одним из тех, кому удалось добиться развития экономики города и увеличения доходов в бюджете столицы.

Впрочем, этот период совпал с общим возрождением экономики страны после достижения мира и согласия и развитием деловой активности. И это был самый важный фактор.

Генеральный план города Душанбе

Генеральный план был утвержден еще в советские времена, в 1983 году. Новый генплан столицы разработали в период руководства городом Махмадсаида Убайдуллоева. Отмечалось, что новый план разработан с учетом современных условий и требованием времени.

В соответствии с ним, намечено расширение застраиваемой территории столицы с нынешних 12,7 тысяч до 18 тысяч гектаров в 2025 году. Территория города Душанбе будет расширяться за счет земель районов Рудаки, Вахдата и Гиссара.

Сотрудничество с гражданским обществом

Махмадсаид Убайдуллоев наладил взаимодействие с гражданским обществом. Он ввел в практику приглашать на заседания в мэрию представителей всех партий и гражданского общества. Он начал включать представителей гражданского общества в состав различных городских комиссий и, таким образом укреплял сотрудничество органов власти с ними.

Убайдуллоев был одним из немногих чиновников высшего ранга, который открыл свою страницу в социальных сетях и общаться с активистами Фейсбука. Учреждение интернет-сайтов «Мо метавонем» («Мы можем») и «Бе миёнаравхо» («Без посредников») также было одним из средств налаживания прямого контакта администрации с жителями города Душанбе.

Вода и чистый город

Чистота и благоустройство города считается прямой обязанностью мэра столицы, однако работа в этом направлении требовала специальных волевых усилий и строгости. Именно благодаря жесткости Махмадсаида Убайдуллоева коммунальные службы начали больше уделять внимания вопросам очищения города от мусора. По этому поводу бывший мэр даже грозился установить, если понадобится, видеокамеры у каждой мусорной урны, чтобы контролировать работу ответственных лиц и горожан.

Другой вопрос - обеспечение жителей столицы чистой водой. Многие душанбинцы помнят, что в прежние годы, особенно в дождливую погоду из кранов горожан текла грязная вода. Международные доноры выделяли миллионы долларов на реабилитацию системы водоснабжения, но проблема не решалась годами. В конце концов, вопрос был решен, и произошло это тоже в период управления городом Убайдуллоевым.

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