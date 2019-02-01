Вот уже почти два года в городе Канибадам функционирует центр «Имдоди Гайрат», где абсолютно бесплатно лечат, обучают и социально адаптируют детей с инвалидностью из малоимущих семей.
Сейчас центр посещают 40 детей с различной формой инвалидности, и многим из них здесь уже успели подарить шанс на нормальную жизнь: малыши, у которых были проблемы с речью, заговорили, а те, кто не мог даже встать на ноги, начали ходить.
И секретом такого успеха, как говорят родители детей, это лишь любовь, которую в центре детишкам дарят безгранично.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Женщин, мужчин и обнаженные натуры обсудили в Душанбе во время французской «Ночи идей»
«Жертв могло быть больше»: в Душанбе обсудили бунт в худжандской колонии
«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» запускает акцию в честь своего юбилея
5 важных дел экс-мэра Душанбе Махмадсаида Убайдуллоева, которые изменили город
Как научиться распознавать фейки?
13-летний художник из Худжанда стал призером международной выставки в Чехии
Госкомземли Таджикистана: Не будете строить, отберём участки назад
«Эта монашка»: монологи таджикских женщин, которые носят хиджаб
В Таджикистане ожидается понижение температуры
В Узбекистане провайдер предложил абонентам платную "открывашку" для блокированных соцсетей
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста