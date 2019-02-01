В век информационных технологий количество ложной информации растет и проблема в том, что общество не научилось с ними бороться.

Мы решили поделиться советами , как научиться в интернете распознавать фейки, чтобы не стать жертвой манипуляций.

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