Награды - поощрительную грамоту конкурса и памятные подарки юному художнику Аброру Хамрокулову, воспитаннику школы искусств имени Лоика Шерали Худжанда, лично вручил Чрезвычайный и Полномочный посол Чешской Республики в Республике Таджикистан (с резиденцией в Ташкенте) Ярослав Сиро.

С целью награждения победителя 46-й Международной выставки детских работ «Лидице-2018» Ярослав Сиро накануне посетил школу искусств имени Лоика Шерали, где его встретили председатель города Худжанда Маъруф Мухаммадзода, учащиеся и преподаватели школы, сообщил «АП» пресс-секретарь главы города Худжанда Маъмур Юсуфов.

1 /2

Посол отметил, что на выставке «Лидице-2018» на тему «Вода» со своими работами приняли участие более 29 тыс. юных художников из 79 стран мира, в том числе 8 художников из Таджикистана.

«Стать призером среди такого большого количества талантов это уже огромный успех и мы уверены, что Аброра ждет прекрасное будущее в сфере изобразительного искусства», - сказал посол.

Глава Худжанда Маъруф Мухаммадзода также поздравил победителя, и выразил надежду, что и другие юные таланты школы тоже последуют примеру Аброра и будут стремиться к достижениям на международных конкурсах и выставках.

Работа Аброр Хамрокулова

Международная выставка художественных произведений детей «Лидице» была основана в 1967 году в память детей-жертв из чешского села Лидице, убитых немецкими нацистами, а также всех других детей, погибших в военных конфликтах. Эта изначально национальная выставка в 1973 году стала международной. В последние годы на выставку регулярно присылаются более 25 000 художественных работ детей из разных стран мира.

В 2018 году темой выставки была «Вода» в честь объявленного ООН Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» (2018-2028).

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.