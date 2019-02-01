В начале следующей недели в республике ожидается понижение температуры.
По данным синоптиков страны, в период 4-6 февраля погода будет неустойчивая погода.
В эти дни ожидаются осадки в виде дождя и, возможно, снега, в отдельных районах сильные. Понижение температуры в долинно-предгорных районах на 8-10 градусов.
В этот период в горных районах РРП, южных склонах Гиссарского хребта и западных районах ГБАО (Душанбе-Худжанд, Душанбе-Хорог, Хорог-Ишкашим, Хорог-Мургаб) ожидается сход снежных лавин.
На горных дорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.
По данным Агентства по метеорологии, в Душанбе 2 февраля облачно, временами небольшой дождь, 3 февраля - без существенных осадков, 4 февраля ожидается дождь, временами сильный.
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лесник2 часа назад
какая стремный стал вид города. все в облезлых елочках самых дешевых дровяных сортов