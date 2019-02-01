Таджикистан в прошлом году получил за счет поставок своей электроэнергии в соседние страны около $77 млн. Экспорт электроэнергии по сравнению с 2017 годом вырос на 44%, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

В 2017 году республика экспортировала электричество на сумму чуть более $53,4 млн.

По данным министерства энергетики и водных ресурсов, в 2018 году за пределы страны поставлено более 2,4 млрд. киловатт-часов электроэнергии, что на 1,1 млрд. кВт.ч больше, чем в 2017 году.

Прошлогодний экспорт электроэнергии составляет 12,1% от общего объема ее выработки в стране: в 2018 в Таджикистане было произведено более 19,7 млрд. кВт.ч электроэнергии.

Двукратному росту объема экспорта электроэнергии в прошлом году способствовало восстановление с апреля - после многолетнего перерыва - поставок в соседний Узбекистан.

Таджикскую электроэнергию в 2018 году кроме Узбекистана получили также Афганистан и Кыргызстан в сравнительно небольших объемах.

Отметим, что стоимость каждого киловатта энергии для Афганистана в минувшем году составлял 4,11 цента, а для Узбекистана – 2 цента.

В целом, доход «Барки точик» за счет реализации электроэнергии в 2018 году составил более 2,1 млрд. сомони ($222 млн.).

В «Барки точик» отмечают, что собранные средства были направлены на покрытие расходов энергохолдинга, а также на погашение обязательных платежей, в частности задолженностей.

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