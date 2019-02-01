«Последний звонок» или «Звонок зрелости», «Иди Алифбо» (праздник Букваря) и Новый год не будут возвращены в школы, сообщил министр образования и науки РТ Нуриддин Саид на пресс-конференции сегодня, 1 февраля.
Он отметил, что министерство против всех праздников, которые становятся основой для коррупции, подарков и лишних затрат.
«Мы против «Иди алифбо», против вырубки ёлок и их установки в школах. Вы знаете, сколько ёлок вырубили для празднования Нового года? В городе еще можно купить искусственную ёлку, а в селах их вырубают. Кроме этого, были пышные мероприятия, лишние посиделки», - сообщил он.
По его словам, «школьники должны только учиться, а для развлечений и посиделок есть рестораны».
«Школа место для получения знаний, место для учёбы, воспитания. Школа не место для подарков и развлечений. Для этого есть рестораны и другие учреждения», - отметил он.
Напомним, в 2015 году Минобрнауки Таджикистана приняло решение, что «Последний звонок» будет длиться всего 45 минут - с 8:00 до 8:45 утра. Тогда было запрещено проводить какие-либо торжественные мероприятия, в том числе праздничные банкеты в ресторанах, собирать деньги на подарки учителям и массовые гуляния.
В 2016 году министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид запретил все мероприятия, связанные с «Последним звонком», в том числе торжественные линейки для выпускников 9 и 11 классов.
В 2017 году заявили об ужесточении наказания при проведении «Последнего звонка» (Звонок зрелости). Коллегия министерства образования тогда приняла постановление, согласно которому учителей будут наказывать согласно Трудовому кодексу страны – выговорами или увольнением.
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лесник2 часа назад
ребята да хватит уже коментировать всякий бред. от ваших возмущений таким думаете стыдно становится штоли. они наоборот кайфуют что он простой чабан смог заставить нервничать образрванного
Влад2 часа назад
Харачотои беаклона про которые вы говорите-это ваши бессмысленные, тупые маршировки, которые проводят для показухи счастливой жизни. 90% населения против маршировок. А школьные праздники несут хоть чуточку доброго, вечного, разумного. Хотя ваша задача же стереть всю память о прошлом страны, чтоб нынешние не знали как хорошо жилось раньше. Убрать даже малейшее напоминание о советском прошлом.
Мимино3 часа назад
Маршировки надо тоже убирать. Зачем бедной стране показуха!
Гость3 часа назад
Молодец министров образования. Гран при. Прямой наводкой отправил школьников в рестораны. Ну чудо какой умный. Сам то понял, что сказал и о чем?
Sh3 часа назад
На школу , с школу , в школу
Курганский дилер насвая3 часа назад
Господин министр говорит правду, но не всю. Ведь если расскажет всю правду, то всё, что он сказал, окажется ложью.
said4 часа назад
Судя по хронологии в тексте, маразм крепчает год от года. Г-н министр, если Вы таком умный, то тогда надо запретить и все остальное, что не имеет прямого отношения к учебе. Это многочисленные маршировки к любому мало-мальски важному празднику. Запретите также продвигаемую Вами же единую форму. Она же тоже не имеет отношения к учебе.
Фируза5 часов назад
Открыть вам наш секрет, почему мы такие счастливые? Потому что ТУПЫЕ!!!
Doston6 часов назад
Причем тут развлечения??? Последний звонок это что-то типа ретуала прощания выпускников со школой, в которой провели большую часть своей сознательной жизни. Когда наконец это дойдет до Ваших голов.
Лайлам Doston4 часа назад
Звонка будеть, а вот ташкили нет!!
гость6 часов назад
Верно все, но может сделать некий стандарт, к которому будут придерживаться все?
Нельзя же все резать на корню
педагог6 часов назад
То есть на маршировки ходить, это образовательный процесс. Ходить на субботники - тоже. А вот праздник устроить, это нехорошо. Никак не поймёт наш министр, что именно проведение светских мероприятий, именно праздников, закладывает основы светского мышления, восприятия мира в многообразии и толерантности.
Омар Хайям педагог4 часа назад
Человек, который вполне успешно преподавал обществоведение в советское время и затем сделал завидную карьеру в нынешнем антисоветском обществе, априори должен быть гибче самого гибкого, т.е. натуральным флюгером. А флюгер и не должен ничего понимать, его задача чутко определить куда дует ветер.
Maxim педагог4 часа назад
маршировка в 40 градусную жару предусмотрено законом))))
скоро минздрав скажет что это полезно для здоровья))) ахахахахаха