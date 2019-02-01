Госкомземли Таджикистана обещает вручить сертификаты в торжественной обстановке и подарить букет цветов тем предпринимателям, которые вкладывают свои средства в орошение новых освоенных земель в стране. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил новый председатель Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Таджикистана Ориф Ходжазода.

Он отметил, что сегодня перед комитетом стоит задача о 100-процентном возвращении в сельхозоборот земель, которые по разным причинам остались вне сельскохозяйственного оборота, и освоение новых орошаемых земель за счет пастбищ, залежных, засоленных и смытых селевыми потоками площадей.

По его словам, за последние годы освоены 2,6 тыс. га земель, на 1,7 тыс. га из которых разбиты новые сады и виноградники. В республике действует специальная программа по решению этой проблемы. Для ее реализации привлекаются средства из различных источников – из бюджета и за счет бизнес-структур.

«Мы должны использовать потенциал предпринимателей, которые имеют средства для освоения новых земель», - заявил Ходжазода.

Он привел в пример деятельность ООО «Рахшона», которое в Аштском районе Согдийской области за свой счет вырыло оросительный канал длиной 18 км и провело воду на 300 га земли. В прошлом году это предприятие засеяло сельхозкультурами 200 га, а на площади 45 га организовало рыбоводческое хозяйство.

«Дело работников нашего комитета поддержать таких предпринимателей, а не создавать перед ними разные преграды. Помочь им быстрее оформить документы, вручить им свидетельства или сертификаты в торжественной обстановке, подарить букет цветов и поздравить с началом работы», - сказал Ходжазода.

Отметим, что за последние пять лет Таджикистан возвратил в сельхозоборот 23 тыс. 925 га посевных земель. В настоящее время вне сельскохозяйственного оборота остаются 9 тыс. 615 га. Причины разные – из-за ухудшения мелиоративного состояния вследствие нерационального использования, нехватки воды, выхода из строя насосных станций, в результате эрозии, стихийных бедствий.

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