Высшая аттестационная комиссия России не аннулировала диссертацию Шохина Саидова, сына министра образования и науки Таджикистана, в связи с разоблачением Диссернета, сообщил сегодня, 1 февраля, журналистам замминистра обрнауки РТ Рахматулло Мирбобоев.
"Шохин Саидов доказал подлинность своей диссертации перед ВАК России, но его диссертация должна пройти ещё одну комиссию", - заявил он.
По его словам, после того, как Диссернет обвинил Шохина Саидова в плагиате, экспертная комиссия ВАК изучила его работу. "Перед экспертной комиссией ВАК он доказал подлинность свой работы. Решением комиссии его работа будет предложена ещё одной экспертной комиссии и затем будет принято решение", - сообщил замминистра.
По словам Мирбобоева, Шохин Саидов в 2011 году защитил кандидатскую диссертацию "Уголовная ответственность за контрабанду по Уголовному кодексу Таджикистана" в Московском государственном лингвистическом университете.
"Сходство его работы с диссертациями российских учёных в том, что Уголовный кодекс Таджикистана очень схож с Уголовным кодексом России", - отметил Мирбобоев.
Он заявил, что ВАК России не аннулировала ни одной диссертации граждан Таджикистана, которых Диссернет обвинял в плагиате.
Присутствовавший сегодня на пресс-конференции Нуриддин Саид данный вопрос никак не прокомментировал.
В прошлом году Диссернет обвинил в плагиате и попросил ВАК России аннулировать диссертационную работу Шохина Саидова. По мнению экспертов Диссернета, он украл схожую работу российских учёных и заменил слово Россия на Таджикистан.
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Зафарчон1 час назад
"Сходство его работы с диссертациями российских учёных в том, что Уголовный кодекс Таджикистана очень схож с Уголовным кодексом России", - и смело можно заявить что УК Таджикистана тоже плагиат. Тоже взяли и вместо РФ написали РТ. )))) Копипастинг на уровне государства а вы тут про каких-то отпрысков лжецов.
Влад2 часа назад
Сам то когда учился все это было же наверное, значит хорошая система образования была, вон даже до уровня министра дорос. Ну когда же его снимут а?
Гарми2 часа назад
Вот с такими министрами образования и происходит кишлакизация республики.
Мимино2 часа назад
Истинное лицо таджикских чиновников. Без грима и масок.
мигрант4 часа назад
Когда же снимут этого министра? У него ни одного нормального выступлаения. Стыдно за Таджикистан. Самое главное - почему этого в Правительстве не понимают?
Chel6 часов назад
в Московском государственном лингвистическом университете.
Т.е. он защитил свой дисер по уголовному законодательству в лингвистическом университете? :)
Ржака!
Акрам6 часов назад
Речь не о том, аннулировал или нет ВАК РФ работу сына. Всё гораздо серьёзнее. Сейчас, (по сообщениям прессы "Озоди", "Центразия") сын министра нарисовал (или ему нарисовали) новую диссертацию, чтобы защититься в таджикском ВАКе. Вывод простой, украл русскую диссертацию, заменил "Россия" на "Таджикистан", поймали в ВАКе РФ. Украл русскую диссертацию, перевёл на таджикский язык, защитился в таджикском ВАКе, и уже никакой диссернет не страшен. Ловкость рук и никакого мошенничества! Самим-то не стыдно? Девальвация совести...
Socrat6 часов назад
Христорик олегофренович!
Омар Хайям6 часов назад
Стыда и совести у чиновников давно уже нет. Поэтому имеем, что имеем.
Влад6 часов назад
А что он может сказать? Ему лучше молчать и надувать щеки для важности, умней казаться будет. А так вдруг как в том году позор про латукуб получиться)