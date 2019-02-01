Таджикистан полностью обеспечивает внутренние потребности в основных продуктах питания, а часть продукции экспортируется.

Добиться такого достижения удалось благодаря созданию за последние годы новых предприятий, сообщает министерство промышленности и новых технологий.

В Минпроме отмечают, что с созданием новых мощностей появилась возможность полностью обеспечивать внутренний рынок мясной и молочной продукцией, мукой и хлебобулочными изделиями, макаронами, пищевой и технической солю, фруктовыми и овощными консервами, а также алкогольными и безалкогольными напитками, часть которых поставляется также за пределы страны.

По данным министерства, только в прошлом году в республике заработали 15 новых предприятий и цехов по производству продуктов питания. К наиболее крупным причисляется заработавший в городе Бустон мелькомбинат «Анхор» мощностью переработки 380 тонн зерна в сутки.

В Минпроме подчеркивают, что выпуск продукции пищевой промышленности в Таджикистане в 2018 году произведен на сумму 4,9 млрд. сомони, что почти на 14% или на 597 млн. сомони больше показателя 2017 года.

В частности, по данным ведомства, в прошлом году произведено около 694 тысяч тонн муки, свыше 56,8 тысяч тонн мяса, более 23,6 тысяч условных банок консервов (емкость условной консервной банки обычно равна 353,4 кубических см, - прим. «АП»), свыше 4,6 тысяч тонн колбасных изделий, более 14 тысяч тонн кондитерских изделий, свыше 16 тысяч тонн растительного масла, около 37 тысяч тонн пищевой соли, более 11 млн. декалитров безалкогольных и свыше 51 тысяч алкогольных напитков.

Доля пищевой промышленности в общем объеме промышленного производства республики составляет почти 25%.

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