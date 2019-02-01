Часть домов в столичных районах Сомони и Шохмансур сегодня, 1 февраля, останутся без электричества. Его подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ в районе.

Свет отключат в 9:00, его не будет до 16:00, сообщил «АП» источник в Душанбинских энергетических сетях.

В указанное время электричество перестанет поступать в дома на улицах Бухоро, Шевченко, Чапаева, Хусейнзода, Раджабовых, Гастелло и Айни.

"В зависимости от объема ремонтных работ, на некоторых улицах энергопитание будет подключено до указанного времени", - отмечают в горcети.

В течение января практически ежедневно жители различных районов столицы поочередно остаются без электричества в дневное время: энергетики проводят ремонтно-профилактические работы.

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